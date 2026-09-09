Νεπάλ: 9 ημέρες στο απόλυτο σκοτάδι: Η συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης δύο εργατών σε σήραγγα

Δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια υδροηλεκτρικού εργοστασίου στο Νεπάλ, έχοντας επιβιώσει εννέα ημέρες εγκλωβισμένοι σε μια πλημμυρισμένη σήραγγα.

Σε μια σκοτεινή, λασπωμένη γωνία, εκατόν εξήντα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, ο Καμπίρ Μαχαρτζάν πάλευε με το παραλήρημα, χάνοντας και ανακτώντας τις αισθήσεις του. Για εννέα ολόκληρες ημέρες, ο χρόνος είχε σταματήσει για εκείνον και τον συνάδελφό του, τον μηχανικό εργοδηγό Σαντζάι Σαχ. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν παγιδευμένοι στο απόλυτο σκοτάδι, θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η φονικότερη πλημμυρική καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ εδώ και δεκαετίες.

Όλα ξεκίνησαν το πρωινό της 26ης Αυγούστου, όταν η κατάρρευση ενός παγετώνα στο όρος Λάνγκτανγκ Λιρούνγκ προκάλεσε μια σαρωτική κατολίσθηση. Ένα γιγαντιαίο τείχος λάσπης και νερού κατήλθε ορμητικά την κοιλάδα Τρισούλι, παρασύροντας χωριά και βυθίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο δώδεκα υδροηλεκτρικών έργων. Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, οι πίνακες ελέγχου της Αρχής Ηλεκτρισμού άρχισαν να σβήνουν διαδοχικά σαν ντόμινο. Μέχρι να δοθεί η τελική εντολή εκκένωσης στον σταθμό Άνω Τρισούλι 3Α, η ορμή του νερού είχε ήδη εγκλωβίσει δεκάδες εργαζόμενους, οι οποίοι, χωρίς πρόσβαση σε ασφαλείς οδούς διαφυγής, παρασύρθηκαν από τα ορμητικά κύματα.

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