Λύθηκε το μυστήριο για το πώς δημιουργήθηκε το Φεγγάρι: Συνέβη μόλις σε 5 ώρες

Μία ανατροπή για τη δημιουργία της Σελήνης

Μία νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει την εκδοχή που επικρατούσε στην επιστημονική κοινότητα για τη δημιουργία της Σελήνης.

Η ισχύουσα θεωρία θέλει τη Σελήνη να δημιουργήθηκε όταν ένας πλανήτης στο μέγεθος του Άρη, ονόματι Θεία, συγκρούστηκε με τη νεαρή Γη, εκτοξεύοντας τεράστιες ποσότητες λιωμένου βράχου στο διάστημα.

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