Εκτός ελέγχου η κρίση στη Θέουτα: Οργισμένοι κάτοικοι πυρπολούν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν το φαγητό (vid)

Άγρια επεισόδια, εμπρησμοί σε σκηνές μεταναστών και μπλόκα στη διανομή φαγητού συνθέτουν το σκηνικό έντασης στη Θέουτα.

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Θέουτα, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στον ισπανικό θύλακα πυροδοτεί πλέον άγριες αντιδράσεις και επεισόδια από μερίδα κατοίκων.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος από τους 70.000 μετανάστες που πέρασαν στα τέλη Ιουλίου από το Μαρόκο φέρεται να έχει επιστρέψει, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται πλέον στην καθημερινή σίτιση όσων έχουν απομείνει εκεί, ένα ζήτημα που οι αρχές είχαν καταφέρει αρχικά να διευθετήσουν ώστε να αποφευχθούν λεηλασίες σε καταστήματα.

Algunos manifestantes han bajado a la playa, han destrozado algunas de las cabañas de los migrantes y han desplegado banderas de España



Nos lo cuenta @JesusNavarro en directo en #Canal24horas pic.twitter.com/lKN0npWsxJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 27, 2026

Οι ντόπιοι σαμποτάρουν την τροφοδοσία των μεταναστών και καίνε σκηνές

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ομάδες οργισμένων κατοίκων επιχειρούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων στην παραλία Ελ Τραμπολίν, φτάνοντας στο σημείο να βάλουν φωτιές σε αυτοσχέδιες σκηνές μεταναστών.

Για την αποτροπή των συμπλοκών χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, την ώρα που οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν τρομοκρατημένοι και σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν το έργο τους.

Tensions rise in Ceuta as protesters block Red Cross aid and burn shelters after mass border arrivals from Morocco. Read the full breakdown:https://t.co/mqNI7VEpVF#Ceuta #España #Marruecos #WorldNews pic.twitter.com/8G2R3jQxnB August 28, 2026

Πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα συντρίμμια

Η κλιμάκωση της βίας προκάλεσε την παρέμβαση της κυβέρνησης, με τον επικεφαλής του συντονιστικού μηχανισμού, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, να απευθύνει έκκληση προς τα κόμματα και κυρίως προς το Λαϊκό Κόμμα (PP), που κυβερνά τη Θέουτα τα τελευταία 25 χρόνια, να καταδικάσουν από κοινού τα φαινόμενα αυτά.

Ο Τόρες, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα κατά της αυτοδικίας, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να στοχοποιούνται εθελοντές, Μουσουλμάνοι κάτοικοι της πόλης, αλλά και δημοσιογράφοι.

🔴#ÚLTIMAHORA Vecinos de Ceuta rompen el cordón policial, entran a la playa de el Trampolín y queman el campamento de los inmigrantes del asalto



🔗 https://t.co/uPg0ANav2l pic.twitter.com/65JJXbCWNo August 27, 2026

Η έκκληση της κυβέρνησης συνάντησε την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου του PP, γερουσιαστή Κριστίνα Ντίαθ. Η ίδια αντέτεινε ότι η βία που πρέπει πρωτίστως να καταδικαστεί είναι οι επιθέσεις μεταναστών εναντίον στρατιωτικών, σημειώνοντας ότι η Θέουτα δεν χρειάζεται «μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης», καθώς δίνει τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη χώρα εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρά τις επικλήσεις για ψυχραιμία, περίπου 100 άτομα κατάφεραν εκ νέου να μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού, την ώρα που η κατάσταση στον θύλακα παραμένει οριακή.

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