Εκτός ελέγχου η κρίση στη Θέουτα: Οργισμένοι κάτοικοι πυρπολούν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν το φαγητό (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Εκτός ελέγχου η κρίση στη Θέουτα: Οργισμένοι κάτοικοι πυρπολούν σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν το φαγητό (vid)
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Άγρια επεισόδια, εμπρησμοί σε σκηνές μεταναστών και μπλόκα στη διανομή φαγητού συνθέτουν το σκηνικό έντασης στη Θέουτα.

Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί η Θέουτα, καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που ξέσπασε στον ισπανικό θύλακα πυροδοτεί πλέον άγριες αντιδράσεις και επεισόδια από μερίδα κατοίκων.

Παρότι το μεγαλύτερο μέρος από τους 70.000 μετανάστες που πέρασαν στα τέλη Ιουλίου από το Μαρόκο φέρεται να έχει επιστρέψει, η κατάσταση παραμένει έκρυθμη. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται πλέον στην καθημερινή σίτιση όσων έχουν απομείνει εκεί, ένα ζήτημα που οι αρχές είχαν καταφέρει αρχικά να διευθετήσουν ώστε να αποφευχθούν λεηλασίες σε καταστήματα.

Οι ντόπιοι σαμποτάρουν την τροφοδοσία των μεταναστών και καίνε σκηνές

Τις τελευταίες δύο ημέρες, ομάδες οργισμένων κατοίκων επιχειρούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων στην παραλία Ελ Τραμπολίν, φτάνοντας στο σημείο να βάλουν φωτιές σε αυτοσχέδιες σκηνές μεταναστών.

 

Για την αποτροπή των συμπλοκών χρειάστηκε η επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, την ώρα που οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν τρομοκρατημένοι και σκέφτονται ακόμη και να εγκαταλείψουν το έργο τους.

Πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα συντρίμμια

Η κλιμάκωση της βίας προκάλεσε την παρέμβαση της κυβέρνησης, με τον επικεφαλής του συντονιστικού μηχανισμού, Άνχελ Βίκτορ Τόρες, να απευθύνει έκκληση προς τα κόμματα και κυρίως προς το Λαϊκό Κόμμα (PP), που κυβερνά τη Θέουτα τα τελευταία 25 χρόνια, να καταδικάσουν από κοινού τα φαινόμενα αυτά.

Ο Τόρες, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της αυτόνομης πόλης Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα κατά της αυτοδικίας, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να στοχοποιούνται εθελοντές, Μουσουλμάνοι κάτοικοι της πόλης, αλλά και δημοσιογράφοι.

Η έκκληση της κυβέρνησης συνάντησε την έντονη αντίδραση της εκπροσώπου του PP, γερουσιαστή Κριστίνα Ντίαθ. Η ίδια αντέτεινε ότι η βία που πρέπει πρωτίστως να καταδικαστεί είναι οι επιθέσεις μεταναστών εναντίον στρατιωτικών, σημειώνοντας ότι η Θέουτα δεν χρειάζεται «μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης», καθώς δίνει τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη χώρα εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παρά τις επικλήσεις για ψυχραιμία, περίπου 100 άτομα κατάφεραν εκ νέου να μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού, την ώρα που η κατάσταση στον θύλακα παραμένει οριακή.

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