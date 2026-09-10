Μεξικό: YouTuber άνοιξε κονσέρβα με το «πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου» σε Μετρό και δέχτηκε επίθεση

Ο λόγος για τον Prankedy, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Eduardo Vega, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube κάνοντας φάρσες

Ένας YouTuber από το Μεξικό δέχτηκε επίθεση από οργισμένους επιβάτες στο Μετρό της Πόλης του Μεξικού, αφού... άνοιξε μια κονσέρβα με Surströmming, μία σουηδική λιχουδιά, η οποία συχνά αποκαλείται το «πιο βρωμερό φαγητό του κόσμου».

Ο λόγος για τον Prankedy, το αληθινό όνομα του οποίου είναι Eduardo Vega, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube κάνοντας φάρσες.

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