Με... ΑΕΚτζήδικο φόντο η καζούρα Πορτοσάλτε σε Οικονόμου: «Όταν θα πάρει μπρος ο Ολυμπιακός, θα ησυχάσει» (vid)

Η μεγάλη νίκη της ΑΕΚ έφερε και την ανάλογη ποδοσφαιρική καζούρα στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Εμφανώς χαρούμενος και με ανεβασμένη διάθεση εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα», ο Άρης Πορτοσάλτε.

O γνωστός για τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του δημοσιογράφος, δέχτηκε συγχαρητήρια από τον Δημήτρη Οικονόμου για τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League και δεν έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει σε μία μίνι ποδοσφαιρική καζούρα προς τον παρουσιαστή της εκπομπής.

Η ατάκα-φωτιά του Πορτοσάλτε

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο Δημήτρης Οικονόμου στην εισαγωγική του τοποθέτηση αποκάλυψε πως «τον ζάλισαν μέσα στη μαύρη νύχτα με μηνύματα οι αεκτζήδες»

Ο Πορτοσάλτε, δεν άφησε το μπαλάκι να πέσει κάτω και αμέσως φρόντισε να πετάξει την μπηχτή του: «Όταν θα πάρει μπρος ο Ολυμπιακός, θα ησυχάσει, τώρα πικραίνεται».

Ωστόσο, στη συνέχει φρόντισε να το... ελαφρύνει, λέγοντας πως ο Δημήτρης Οικονόμου -συγκριτικά με το παρελθόν που ήταν «άκαμπτος ως Ολυμπιακός» σε ζητήματα πικαρίσματος- πλέον «είναι πιο μαλακός. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες και ότι επιτρέπεται να κερδίζουν και οι άλλοι».

Δείτε το ευχάριστο στιγμιότυπο:

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