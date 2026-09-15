Η bwin για 3η συνεχόμενη χρονιά στο GWomen Summit

Η bwin δίνει το «παρών» στο GWomen Summit για τρίτη διαδοχική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη γυναικεία παρουσία, εξέλιξη και συμμετοχή.

Το GWomen Summit επιστρέφει στις 21 Σεπτεμβρίου για 5η χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δημιουργώντας ξανά έναν χώρο ανοιχτού διαλόγου γύρω από τη γυναικεία παρουσία και την εξέλιξη, μέσα από προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες γυναικών από διαφορετικούς χώρους.

Στο φετινό GWomen Summit, το βραβευμένο brand θα εκπροσωπήσουν η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, και η Δώρα Γκουντούρα, Ολυμπιονίκης Ξιφασκίας και μέλος της οικογένειας της bwin, συμμετέχοντας στη θεματική συζήτηση «Στις δύσκολες στιγμές, κανείς δεν αγωνίζεται μόνος» – powered by bwin.

Η Δώρα Γκουντούρα θα μιλήσει ανοιχτά για μία από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής και της αθλητικής της διαδρομής: την περιπέτεια με την υγεία της, τις προκλήσεις που κλήθηκε να ξεπεράσει και, κυρίως, τη δύναμη που άντλησε από τους ανθρώπους που παρέμειναν δίπλα της.

Μέσα από τη συζήτησή της με την Ιωάννα Μπερίου, θα φωτιστεί μια πλευρά του πρωταθλητισμού που συχνά μένει μακριά από τα φώτα: οι προκλήσεις πίσω από την επιτυχία και η αξία της ουσιαστικής υποστήριξης. Ενός περιβάλλοντος που βρίσκεται δίπλα στην αθλήτρια όχι μόνο στις μεγάλες νίκες, αλλά κυρίως στις στιγμές που η στήριξη αποκτά τη μεγαλύτερη αξία.

Με σημαντικές διακρίσεις στη ξιφασκία, η Δώρα Γκουντούρα αποτελεί ένα σύγχρονο πρότυπο γυναίκας που, μέσα από τη διαδρομή της, αναδεικνύει την επιμονή, τη συνέπεια, τη διαρκή εξέλιξη και τη δύναμη να συνεχίζεις να επιδιώκεις τους στόχους σου, ακόμη και όταν οι συνθήκες γίνονται δύσκολες.

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