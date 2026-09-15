Από την Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου στη Halandri FC: Το σχέδιο για μια νέα ποδοσφαιρική εποχή στην πόλη

Μια νέα σελίδα ανοίγει για το ποδόσφαιρο του Χαλανδρίου, με την Halandri FC να θέτει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη των ακαδημιών και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα συνδέεται περισσότερο με την τοπική κοινωνία.

Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο: τα παιδιά να ξεκινούν από τις ακαδημίες, να εξελίσσονται μέσα στον σύλλογο και, για όσα ξεχωρίζουν, να υπάρχει ο δρόμος μέχρι την ανδρική ομάδα.

Η Halandri FC θέλει να δημιουργήσει μια ξεκάθαρη διαδρομή για τα παιδιά που φορούν τη φανέλα της. Η λογική αυτή έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται, καθώς η ανδρική ομάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα νεανικό ρόστερ, με αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τις ακαδημίες του συλλόγου. Στόχος είναι το μοντέλο αυτό να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια και περισσότερα παιδιά από το Χαλάνδρι να έχουν την ευκαιρία να φτάσουν μέχρι την πρώτη ομάδα.

Σήμερα περίπου 250 παιδιά συμμετέχουν στις ακαδημίες της Halandri FC. Ο στόχος για την επόμενη τριετία είναι ο αριθμός αυτός να φτάσει τα 500. Η διοίκηση θέλει παράλληλα να δημιουργήσει μια οργανωμένη ακαδημία, με έμφαση όχι μόνο στην ποδοσφαιρική εκπαίδευση, αλλά και στη διαμόρφωση χαρακτήρα.

Πειθαρχία, συνεργασία, σεβασμός και αυτοπεποίθηση είναι στοιχεία που, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του συλλόγου, πρέπει να αποτελούν μέρος της καθημερινής προπόνησης.

Μια ομάδα για το Χαλάνδρι

Ένα από τα βασικά σχέδια της επόμενης τριετίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου ακαδημιών στο Χαλάνδρι. Η φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένας σταθερός χώρος για τις ακαδημίες, όπου τα παιδιά θα μπορούν να προπονούνται και να εξελίσσονται, έχοντας παράλληλα έναν χώρο που θα συνδέουν με την ομάδα τους.

Στόχος είναι οι ακαδημίες να βρίσκονται στις εξέδρες για τους αγώνες της ανδρικής ομάδας, οι οικογένειες να συμμετέχουν στην ποδοσφαιρική ζωή του συλλόγου και το γήπεδο να γίνει ξανά σημείο συνάντησης για την τοπική κοινωνία.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η Halandri FC να αποτελέσει μια ομάδα με ισχυρή τοπική ταυτότητα και παράλληλα έναν χώρο μέσα από τον οποίο θα αναδεικνύονται νέοι ποδοσφαιριστές από το Χαλάνδρι και τα Βόρεια Προάστια.

Για τον σύλλογο, άλλωστε, επιτυχία δεν είναι μόνο οι νίκες. Είναι και το να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά την ευκαιρία να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, να εξελιχθούν και, κάποια στιγμή, να φορέσουν τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Και τότε να μπορούν να πουν: «Από εδώ ξεκίνησα».

Halandri FC – Ακαδημία

Τηλέφωνο: 210 6822444

Email: [email protected]

Website: Halandri FC