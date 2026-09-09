Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα

Μία ειδικός στην καθαριότητα έγινε viral δείχνοντας πώς ένα παλιό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση λεκέδων και σημαδιών στο σπίτι.

Ένα παλιό μπαλάκι του τένις που βρίσκεται ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι μπορεί να αποκτήσει μια εντελώς διαφορετική χρήση από αυτή για την οποία κατασκευάστηκε. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η Yolanda Herrera, δημιουργός περιεχομένου που ασχολείται με την καθαριότητα και έχει συγκεντρώσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στα social media.

Η Herrera, γνωστή στο TikTok ως @yolandavaquitayoli, έγινε viral παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα απλό κόλπο για την αντιμετώπιση ορισμένων σημαδιών σε τοίχους και έπιπλα. Σύμφωνα με την ίδια, δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό καθαριστικό, ούτε σφουγγάρι ή άλλο εργαλείο. Χρειάζονται απλώς ένα καθαρό μπαλάκι του τένις και λίγο νερό.

Πώς λειτουργεί το κόλπο

Η διαδικασία που προτείνει είναι απλή. Βρέχετε ελαφρώς το μπαλάκι του τένις, χωρίς να το μουσκέψετε, και στη συνέχεια τρίβετε απαλά το σημείο που θέλετε να καθαρίσετε.

Στα βίντεο που έχει δημοσιεύσει, η Herrera δείχνει ότι το κόλπο μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένες επιφανειακές μουντζούρες, σε σημάδια από στυλό, αλλά και στα σημάδια τριβής που αφήνουν συχνά τα έπιπλα πάνω στους τοίχους.

Όπως εξηγεί, η επιφάνεια του μπαλακιού δημιουργεί την απαραίτητη τριβή για να απομακρυνθούν ορισμένα επιφανειακά σημάδια. Η ίδια υποστηρίζει μάλιστα ότι σε κάποιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα εμφανίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Χωρίς καθαριστικά

Ένας από τους λόγους που το συγκεκριμένο κόλπο έγινε τόσο δημοφιλές είναι ότι δεν απαιτεί την αγορά κάποιου ειδικού προϊόντος. Αντί να χρησιμοποιήσετε αμέσως χημικά καθαριστικά ή ένα σκληρό σφουγγάρι, μπορείτε αρχικά να δοκιμάσετε το ελαφρώς βρεγμένο μπαλάκι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα πρόσφατο σημάδι από τριβή ή μία επιφανειακή μουντζούρα.

Η Herrera υποστηρίζει ότι η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε ορισμένες ζωγραφιές ή γραμμές από στυλό που έχουν εμφανιστεί σε τοίχους και έπιπλα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε σπίτια με μικρά παιδιά.

Προσοχή στις ευαίσθητες επιφάνειες

Το κόλπο, ωστόσο, δεν αποτελεί μαγική λύση για κάθε λεκέ και κάθε υλικό.

Η αποτελεσματικότητά του εξαρτάται τόσο από το είδος του σημαδιού όσο και από την επιφάνεια. Μια πρόσφατη επιφανειακή μουντζούρα δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το ανεξίτηλο μελάνι, η ξεραμένη μπογιά ή ένας λεκές που έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, επειδή η μέθοδος βασίζεται στην τριβή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε ματ τοίχους, ευαίσθητες βαφές, λακαρισμένα έπιπλα και γενικότερα σε επιφάνειες που μπορεί να αλλοιωθούν εύκολα.

Γι' αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε το μπαλάκι σε εμφανές σημείο, είναι προτιμότερο να κάνετε πρώτα μια δοκιμή σε ένα μικρό και λιγότερο ορατό μέρος της επιφάνειας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ