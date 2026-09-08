Ελίνα Σβιτόλινα: Ρωσική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κλαμπ padel της στο Κίεβο

Σοβαρές ζημιές υπέστη το SVITO Padel Club της Ελίνα Σβιτόλινα στο Κίεβο από το ωστικό κύμα ρωσικής επίθεσης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η Ουκρανή τενίστρια Ελίνα Σβιτόλινα σχολίασε για πρώτη φορά τη ζημιά που υπέστη το SVITO Padel Club, το οποίο ανήκει στην ίδια και τον Σεργκίι Σταχόφσκι. Όπως ανέφερε, η αθλητική εγκατάσταση υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα της έκρηξης, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε. Η ίδια η Σβιτόλινα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του αθλητικού κέντρου τυλιγμένου στις φλόγες και εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή της για τις συνέπειες του πολέμου στον αθλητισμό της χώρας της.

Η Σβιτόλινα επισήμανε ότι το κλαμπ της αποτελεί μία από τις πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο. «Σήμερα, το κλαμπ μου, SVITO PADEL, έγινε ένα από αυτά», έγραψε. «776 Ουκρανοί αθλητές και άνθρωποι του αθλητισμού έχουν σκοτωθεί» Στην ανάρτησή της, η Σβιτολίνα αναφέρθηκε στις απώλειες και τις καταστροφές που έχει υποστεί ο ουκρανικός αθλητισμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, 776 Ουκρανοί αθλητές και άνθρωποι του αθλητισμού έχουν σκοτωθεί, ενώ 942 αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Όπως σημείωσε, ο πόλεμος αναγκάζει τους Ουκρανούς αθλητές να προπονούνται σε συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των συναθλητών τους σε άλλες χώρες.

Έκκληση για διεθνή στήριξη

Η τενίστρια απευθύνθηκε στους διεθνείς εταίρους και φίλους της Ουκρανίας, ζητώντας τη στήριξή τους προς τους Ουκρανούς αθλητές και συγκεκριμένες ενέργειες για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας. «Οι Ουκρανοί αθλητές και η νέα γενιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται και να προετοιμάζονται για διεθνείς διοργανώσεις με ίσους όρους με τους αθλητές από άλλες χώρες», ανέφερε.

Το SVITO Padel Club άνοιξε στο Κίεβο τον Μάιο του 2026. Μετά τις ζημιές, η ομάδα του εργάζεται για την αποκατάσταση των υποδομών. Η ημερομηνία επαναλειτουργίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Η επίθεση της 8ης Σεπτεμβρίου προκάλεσε ζημιές και σε άλλες εγκαταστάσεις στο Κίεβο. Ρωσικό drone έπληξε το κτίριο όπου στεγάζεται ο τηλεοπτικός σταθμός «We Are Ukraine», προκαλώντας μερική καταστροφή και τραυματίζοντας πέντε εργαζομένους. Την ίδια ημέρα, δύο drones Shahed έπληξαν την αμαξοστοιχία Κίεβο–Σούμι. Το τρένο είχε σταματήσει εγκαίρως και επιβάτες και πλήρωμα απομακρύνθηκαν μετά από προειδοποίηση.

Комплекс теннисных кортов Svito Padel Club на Подоле в Киеве разрушен после прилета. pic.twitter.com/SDvMFVJDe9 — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) September 8, 2026

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