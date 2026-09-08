Το «τρολάρισμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…»
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Ο πρωθυπουργός απάντησε με χιουμοριστικό τρόπο στην Ιωάννα Τούνη, η οποία τον κάλεσε να μην επισκεφθεί το νέο κατάστημά της με κρουασάν στο Παρίσι.
Η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο Παρίσι, απευθύνθηκε μέσω Instagram στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η γνωστή influencer ζήτησε από τον πρωθυπουργό να μην επισκεφθεί το κατάστημά της, καθώς έχει υποσχεθεί να προσφέρει έναν καφέ σε κάθε Έλληνα που θα αγοράσει κρουασάν.
Η απάντηση του πρωθυπουργού
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη, γράφοντας:
«Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…» Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση του πρωθυπουργού για το Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα και θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.