Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

Η στιγμή που το Phantom χάνεται από τον ορίζοντα και πέφτει μπροστά στο πλήθος.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, όπου διεξάγεται η Athens Flying Week 2026, μετά τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom F-4 κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης.

Το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο πριν τις 15:00 στον χώρο του αεροδρομίου και τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από το σημείο μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν το σόου.

Η στιγμή που το Phantom πέφτει

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δικινητήριο μαχητικό είχε απογειωθεί και πραγματοποιήσει τους πρώτους ελιγμούς του πάνω από την περιοχή. Στη συνέχεια κινήθηκε παράλληλα με τον διάδρομο με μεγάλη ταχύτητα, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, κατέπεσε.

Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της συντριβής αποτυπώνει και την αντίδραση των θεατών. Ο εκφωνητής της Athens Flying Week περιγράφει εκείνη τη στιγμή την πορεία του αεροσκάφους, καλώντας τον κόσμο να παρακολουθήσει το Phantom που κινείται παράλληλα με τη γραμμή του ορίζοντα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροσκάφος πέφτει και από το πλήθος ακούγονται οι φωνές των θεατών που αντιλαμβάνονται τι έχει συμβεί.

Aμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε φωτιά στο σημείο, με τις Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος φέρεται να ανήκει στην 338 Μοίρα της Ανδραβίδας. Οι συνθήκες του περιστατικού και η κατάσταση των δύο χειριστών δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Το βίντεο της πτώσης καταγράφει καρέ καρέ τη στιγμή που η αεροπορική επίδειξη μετατρέπεται σε σκηνή αγωνίας για τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στην Τανάγρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ