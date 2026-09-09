Δίκη Βαλυράκη: «Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον άφησαν αβοήθητο» – Η πρόταση του εισαγγελέα για τους δύο ψαράδες

Τι υποστήριξε ο εισαγγελέας για τις κινήσεις των δύο ψαράδων και τα χτυπήματα στον Σήφη Βαλυράκη.

Την ενοχή των δύο επαγγελματιών ψαράδων που κάθονται στο εδώλιο για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του μετά από περίπου 50 συνεδριάσεις.

Ο εισαγγελέας Παν. Ηλιόπουλος παρουσίασε τη δική του εκτίμηση για όσα συνέβησαν στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν διαπληκτισμό με τον πρώην υπουργό και στη συνέχεια κινήθηκαν επικίνδυνα γύρω από το φουσκωτό του.

Τι είπε για το κοντάρι

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, τα δύο σκάφη πλησίασαν και ένας από τους δύο κατηγορούμενους φέρεται να χτύπησε τον Σήφη Βαλυράκη δύο με τρεις φορές με ξύλινο κοντάρι.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, τα χτυπήματα στο πάνω μέρος του σώματος προκάλεσαν την πτώση του Βαλυράκη στη θάλασσα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι κατηγορούμενοι, ως επαγγελματίες ψαράδες με πολυετή εμπειρία, γνώριζαν τους κινδύνους που μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες ενέργειες.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, ο Βαλυράκης ήρθε σε επαφή με τις προπέλες και τα υδροπτερύγια των δύο σκαφών. Ο εισαγγελέας απέδωσε σε αυτά τα χτυπήματα τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη, οι οποίες, σε συνδυασμό με τον πνιγμό, οδήγησαν στον θάνατό του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση στη σορό είχαν καταγραφεί περίπου 15 θλαστικά τραύματα, ενώ ορισμένες κακώσεις είχαν προκληθεί εν ζωή.

«Εγκληματική συμπεριφορά»

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι ο Βαλυράκης δεν βρέθηκε στη θάλασσα με τη θέλησή του, αλλά έπεσε ακούσια μετά τα χτυπήματα. Μάλιστα, ανέφερε ως ένδειξη άμυνας το γεγονός ότι είχε σηκώσει τα χέρια του προκειμένου να προστατευθεί.

«Τα χτυπήματα και όλα τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τη δικαστική αίθουσα.

Κατά την εισαγγελική πρόταση, μετά το περιστατικό οι κατηγορούμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο χωρίς να προσφέρουν βοήθεια στον Βαλυράκη, ενώ δεν έδωσαν αργότερα στις Αρχές πληροφορίες για όσα φέρεται να είχαν συμβεί.

Οι δύο ψαράδες αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκονταν στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή την ώρα του περιστατικού.

Η εισαγγελική πρόταση δεν αποτελεί δικαστική απόφαση. Μετά την ολοκλήρωση της αγόρευσης του εισαγγελέα θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων και στη συνέχεια το δικαστήριο θα οδηγηθεί προς την έκδοση της απόφασής του.

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