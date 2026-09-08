Κλήρωση Τζόκερ 08/09: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 7,1 εκατ. ευρώ

Στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ μοιράζονται περισσότερα από 7,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία, οι αριθμοί που κληρώθηκαν.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου η κλήρωση του Τζόκερ, με το ποσό που διεκδικούν οι παίκτες στην πρώτη κατηγορία να ξεπερνά τα 7,1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:

14, 27, 34, 36, 47

Πότε πραγματοποιούνται οι κληρώσεις

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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