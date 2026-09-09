Φαίη Δημητριάδου: «Για εμάς ήταν παιδί μας» - Πώς έγινε το τροχαίο – Συγκλονίζει ο προπονητής της

Η αθλήτρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο - Μεγάλωσε μέσα στα γήπεδα από την ηλικία των 5 ετών - Τι λέει ο προπονητής της, Βασίλης Κιουρτζίδης

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Έδεσσα και την αθλητική οικογένεια της πόλης μετά την είδηση του θανάτου της Φαίης Δημητριάδου ηλικίας 21 ετών, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η Φαίη ήταν αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας και είχε συνδέσει σχεδόν ολόκληρη την παιδική και εφηβική της ηλικία με τον στίβο. Ήταν μόλις πέντε ετών όταν πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του συλλόγου και παρέμεινε εκεί για χρόνια, μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την Έδεσσα για να σπουδάσει στη Ρόδο.

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