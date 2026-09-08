Ισραήλ: Ελληνικός ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα» – Τι διευκρινίζει το υπουργείο Άμυνας

Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα» θα αναπτυχθεί από ελληνικές εταιρείες και θα παραμείνει υπό ελληνικό έλεγχο.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα του πηγαίου κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που προκάλεσαν σύγχυση σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας με την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» έχει συμφωνηθεί η μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας σε ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ο ελληνικός πηγαίος κώδικας θα αναπτυχθεί στην Ελλάδα

Η μεταφορά τεχνογνωσίας αφορά τόσο την επιχειρησιακή εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το Ισραήλ μέσα από την ανάπτυξη και τη λειτουργία συστημάτων αεράμυνας όσο και την τεχνολογική υποστήριξη προς τις ελληνικές εταιρείες. Στόχος είναι οι ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος, καθώς και οι τροποποιήσεις και προσθήκες που θα γίνουν σε αυτόν, θα παραμείνουν υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο. Παράλληλα, το λογισμικό θα προσαρμοστεί στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Τι προβλέπει η συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια, κατά τη διαμόρφωση της συμφωνίας, καταβλήθηκε προσπάθεια για την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογιών και δυνατοτήτων σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές αναμένεται να συμμετάσχουν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής που θα παραδοθεί στην Ελλάδα. Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας ξεκαθαρίζει, πάντως, ότι οι αναφορές των τελευταίων ημερών στον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει τα ίδια τα επιχειρησιακά συστήματα του Ισραήλ δεν αφορούν τη συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Η βασική διευκρίνιση του Ισραήλ είναι ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δεν προβλέπεται η παράδοση του πηγαίου κώδικα των ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων. Αντίθετα, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ειδικού ελληνικού πηγαίου κώδικα, με ισραηλινή τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη, ο οποίος θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ο κώδικας που θα δημιουργηθεί για την ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα» και οι μελλοντικές τροποποιήσεις του θα βρίσκονται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο.

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