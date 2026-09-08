Συναγερμός στο Εφετείο Αθηνών: 26χρονος κρατούμενος απέδρασε από το κτίριο
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά την απόδραση ενός 26χρονου από το Εφετείο Αθηνών, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός κρατούμενος κατάφερε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον επιτηρούσαν.
«Όργωσαν» την περιοχή για τον εντοπισμό του
Αμέσως μετά την απόδραση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στους δρόμους γύρω από το Εφετείο.Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 26χρονο.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει από το δικαστικό μέγαρο.
- Ασθενοφόρο-ερείπιο με 1.000.000 χλμ. έστειλαν στη Δυτική Μάνη: Η απάντηση του Άδωνι με Sport Billy (vid)
- Πώς δρούσε ο «Αγαλματένιος» που συνελήφθη για εμπορία ανηλίκων: Τα ραντεβού των 150 ευρώ και το «χαρτζιλίκι» (vid)
- Γαλλία: Διέρρηξαν το ιστορικό μουσείο Ρενουάρ έναν χρόνο μετά το Λούβρο - Λεία 9 εκατ. ευρώ