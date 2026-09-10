Ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος τοποθετήθηκε δημόσια για ανώνυμη εναντίον του καταγγελία, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη προσβολή της προσωπικότητάς του».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος τοποθετήθηκε σχετικά με την ανώνυμη καταγγελία που δημοσιεύθηκε στο «Indymedia» το περασμένο Σαββατοκύριακο και για την αντιμετώπιση του θέματος στα social media.

Eπισημαίνει πως τις τελευταίες ημέρες διασύρεται ως «κακοποιητής», με αφορμή ένα κείμενο που στρέφεται κατά «ανώνυμου προσώπου», το οποίο όμως χρησιμοποιείται για να στοχοποιηθεί ο ίδιος όπως αναφέρει.

Επιπρόσθετα η ανάρτησή του προοιωνίζεται εξελίξεις σε νομικό/δικαστικό επίπεδο, καθώς όπως τονίζει «Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός».

Η ανάρτηση του Μάριου Λώλου

«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποίησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί.

Τι αναφέρει η ανώνυμη καταγγελία

Το μακροσκελές κείμενο 2.500 λέξεων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα athens.indymedia.org φέρνει στο φως την ανώνυμη καταγγελία για συστηματική κακοποίηση και βιασμό. Η καταγγέλλουσα περιγράφει με λεπτομέρειες την εφιαλτική εμπειρία που υποστηρίζει ότι έζησε δίπλα σε έναν άνδρα που τον ονοματίζει ως «Μ».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γυναίκα στη δημοσίευσή της, η εφιαλτική αυτή κατάσταση ξεκίνησε το 2022, όταν γνώρισε τον συγκεκριμένο άνδρα. Όπως υποστηρίζει, μέσα σε διάστημα 1,5 έτους έπεσε θύμα βιασμού περίπου δέκα φορές, καθώς εκείνος ασκούσε πάνω της έντονη χειριστική συμπεριφορά και αυταρχικό έλεγχο, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση της. Στη μαρτυρία της, η καταγγέλλουσα προβαίνει σε μια ιδιαίτερα σκληρή περιγραφή του άνδρα, σημειώνοντας πως ήταν κατά είκοσι χρόνια μεγαλύτερός της.

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