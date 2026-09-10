Κωμικοτραγικό λάθος σε βρεφονηπιακό στη Δάφνη: Έβαλαν απορρυπαντικό πιάτων στο φαγητό αντί για ξύδι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν παιδιά και εργαζόμενοι μετά από τραγικό λάθος που έκανε υπάλληλος κουζίνας σε βρεφονηπιακό σταθμό, μπερδεύοντας το απορρυπαντικό πιάτων με το ξύδι.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, όταν διαπιστώθηκε πως κατά την παρασκευή του μεσημεριανού γεύματος των παιδιών χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι.

Το σοβαρό λάθος έγινε αντιληπτό αφότου ορισμένα από τα νήπια άρχισαν να εκδηλώνουν αδιαθεσία και ύποπτα συμπτώματα αμέσως μετά την κατανάλωση της τροφής. Οι υπεύθυνοι της δομής κινητοποιήθηκαν αμέσως, επικοινωνώντας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για τη λήψη πρώτων οδηγιών, ενώ στη συνέχεια τα παιδιά αλλά και μέλη του προσωπικού μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και προληπτική παρακολούθηση.

Οργή γονέων: Σφραγίστηκε η κουζίνα του σταθμού, αναστολή καθηκόντων στον εμπλεκόμενο υπάλληλο

Οι οικογένειες των παιδιών εκφράζουν την έντονη οργή τους για την έλλειψη επαρκών ελέγχων στην παρασκευή των γευμάτων, επισημαίνοντας ότι το λάθος αυτό θα μπορούσε να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την υγεία των ανηλίκων.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, η δημοτική Αρχή Δάφνης - Υμηττού προχώρησε στη λήψη αυστηρών μέτρων για τη διαχείριση της κατάστασης. Ο εμπλεκόμενος υπάλληλος τέθηκε άμεσα σε αναστολή καθηκόντων, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η σφράγιση της κουζίνας και η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διακρίβωση των αιτιών.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο, η εξέλιξη της υγείας όλων των παιδιών και των εργαζομένων είναι καλή, καθώς άπαντες έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Η ανακοίνωση του δήμου Δάφνης - Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στην γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του Προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του Προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έλαβαν ήδη εξιτήριο.

Με εντολή του Δημάρχου εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

- Την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

- τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

- τη Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού».

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