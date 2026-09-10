Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο (vid)

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζουν δύο γιατροί μετά τις έρευνες της Αστυνομίας σε Κολωνάκι και Ψυχικό για την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, μετά από επιβαρυντικά στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Τι έδειξαν οι έρευνες σε Κολωνάκι και Ψυχικό

Οι συλληφθέντες, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, προσήχθησαν στην Ασφάλεια Αθηνών λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκαν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι των αρχών στους χώρους που δραστηριοποιούνταν.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην ιδιωτική τους κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όσο και στην κατοικία τους στο Ψυχικό, συλλέγοντας κρίσιμα ευρήματα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η αντίφαση των τριών ωρών στις καταθέσεις των γιατρών

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεών τους από τους αστυνομικούς, οι δύο γιατροί φέρεται να υπέπεσαν σε σημαντικές αντιφάσεις, ισχυριζόμενοι γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μεταξύ άλλων, αμφισβητούνται οι ισχυρισμοί τους σχετικά με την ακριβή ώρα που ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να υποβληθεί στη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι κατέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει στο ιατρείο στις 13:30 το μεσημέρι, δηλαδή τρεις ολόκληρες ώρες πριν κληθεί το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ».

Παράλληλα, ο τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της κλινικής αποάλυψε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε κανονική λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.

Το στοιχείο αυτό διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της γιατρού, η οποία ισχυριζόταν ότι ο καλλιτέχνης προσήλθε στις 16:00 και έχασε τις αισθήσεις του κατά την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, πριν καν ξεκινήσει η επεμβατική διαδικασία.

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