Εννιάχρονη αύξησε το μηναίο εισόδημα χρησιμοποιώντας τα σκουπίδια της οικογενειακής επιχείρησης: Σήμερα έχει τη δική της επιχείρηση

Ήταν μόλις 9 ετών όταν η Μαρία Κλάρα Κάντιντο είδε κάτι που οι περισσότεροι θεωρούσαν άχρηστο: μικρά κομμάτια δέρματος από το εργαστήριο του πατέρα της. Σήμερα, στα 16 της, έχει μετατρέψει την ιδέα εκείνη σε μια μικρή επιχείρηση.

Mόλις στα εννιά της χρόνια, η Μαρία Κλάρα Κάντιντο άρχισε να μετατρέπει τα μικρά κομμάτια δέρματος που περίσσευαν από το εργαστήριο του πατέρα της, στην Καμπασέιρας της Βραζιλίας, σε βραχιόλια. Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή παιδική ιδέα εξελίχθηκε σε επιχείρηση, ενισχύοντας παράλληλα την οικογενειακή παραγωγή και αυξάνοντας το μηνιαίο εισόδημα κατά περίπου 2.000 ρεάλ, δηλαδή περίπου 330 ευρώ.

Η ιδέα γεννήθηκε όταν η Μαρία Κλάρα θέλησε να αγοράσει ένα βραχιόλι, αλλά διαπίστωσε ότι τα πλαστικά μοντέλα κόστιζαν περίπου 25 ρεάλ (περίπου 4,10 ευρώ) και έτσι θεωρώντας ότι ίσως δεν θα άντεχαν για πολύ, αποφάσισε να φτιάξει το δικό της. Τότε πρόσεξε τα μικρά κομμάτια δέρματος που υπήρχαν στο εργαστήριο του πατέρα της, Σάουλο Ράμος, και τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή κατέληγαν στην καύση ή στα σκουπίδια και έτσι έφτιαξε με αυτά, ένα βραχιόλι και το φόρεσε στο σχολείο.

Οι συμμαθητές της εντυπωσιάστηκαν και σύντομα άρχισαν να τη ρωτούν αν μπορούσαν να αγοράσουν παρόμοια. Οι πρώτες πωλήσεις έγιναν σε φίλους και στην συνέχεια, τα βραχιόλια άρχισαν να φτάνουν στους πελάτες του πατέρα της, σε επισκέπτες χειροτεχνικών εκθέσεων και, αργότερα, σε πελάτες μέσω των social media.

Επιχειρηματικό ταλέντο από νεαρή ηλικία

Η Μαρία Κλάρα είχε έρθει σε επαφή με την οικονομική εκπαίδευση μέσω του παιχνιδιού «Πικνίκ», που παρουσιάστηκε στο σχολείο της στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου Μπραζίλ Σολιντάριο. Αυτό την έκανε να παρατηρεί περισσότερο τα έξοδα της οικογένειας, να συγκρίνει τιμές και να περιορίζει τις περιττές αγορές. Παράλληλα, άρχισε να προσέχει περισσότερο την κατανάλωση νερού και ενέργειας στο σπίτι.

Αργότερα συμμετείχε στο πρόγραμμα «Πρώτα Βήματα Νέων Επιχειρηματιών» του Σεμπράε, μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες τους σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τους αποφέρουν κέρδη. Τα χρήματα από τις πωλήσεις των βραχιολιών άρχισαν να της επιτρέπουν να αγοράζει πράγματα που ήθελε, όπως αθλητικά παπούτσια, κούκλες και βιβλία.

Ο πατέρας της συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη της προσπάθειας, και έτσι μαζί με τα χειροποίητα σανδάλια που πουλούσε σε πελάτες από άλλες περιοχές της Βραζιλίας, άρχισε να παρουσιάζει μαζί και τα αξεσουάρ που κατασκεύαζε η κόρη του. Η Μαρία Κλάρα συμμετείχε στη συνέχεια στη γιορτή Φέστα ντου Μπόντε Ρέι, όπου αύξησε τις πωλήσεις της. Αργότερα δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram για την προώθηση της «Φλορ ντε Κάκτους», επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της και σε άλλα μικρά αξεσουάρ.

Έτσι, ένα κομμάτι δέρματος που κάποτε θεωρούνταν άχρηστο έγινε η πρώτη ύλη μιας επιχειρηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε από ένα 9χρονο κορίτσι.

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