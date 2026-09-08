«Η Σελήνη είναι δική μας»: Ο Τραμπ διεκδικεί και το φεγγάρι!
Σε μια νέα σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις, ισχυριζόμενος ότι η Σελήνη αποτελεί ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Παράλληλα, ο ίδιος πρότεινε τη μετονομασία της αμερικανικής πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική». Οι τοποθετήσεις αυτές συνοδεύτηκαν από ψηφιακά δημιουργημένες εικόνες και βίντεο, εντάσσοντας τους ισχυρισμούς αυτούς σε μια ευρύτερη τακτική του να προτείνει αλλαγές σε γεωγραφικές ονομασίες και να τοποθετείται δημόσια για θέματα διεθνούς εμβέλειας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Το νομικό καθεστώς του Διαστήματος και η Συνθήκη του 1967
Παρά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, το διεθνές δίκαιο απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε διεκδίκηση κυριαρχίας πάνω στα ουράνια σώματα. Η Συνθήκη για το Απώτερο Διάστημα του 1967, την οποία έχουν συνυπογράψει 111 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών,, ορίζει ότι το διάστημα δεν υπόκειται σε εθνική οικειοποίηση με κανένα μέσο, είτε αυτό αφορά τη χρήση, την κατάληψη ή τη διακήρυξη κυριαρχίας.
Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν πως η Σελήνη ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα και καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει τη σημαία της διεκδικώντας την ως δική της επικράτεια.
Η αμφισβήτηση των διεθνών συμφωνιών
Το ζήτημα γίνεται πιο περίπλοκο όταν περνάμε στο πεδίο της μελλοντικής κατασκευής υποδομών, όπως ερευνητικοί σταθμοί ή ακόμη και ξενοδοχειακές μονάδες στη Σελήνη. Παρόλο που η συνθήκη επιτρέπει την επιστημονική δραστηριότητα, δεν υπάρχει κανένας διεθνής φορέας που να μπορεί να παραχωρήσει άδεια ιδιοκτησίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης εδάφους.
Ωστόσο, ειδικοί στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι οι διεθνείς συνθήκες ισχύουν μόνο όσο τα ισχυρά κράτη επιλέγουν να τις σεβαστούν, με το ενδεχόμενο μονομερών ενεργειών να παραμένει μια υπαρκτή πρόκληση για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης.
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