Πατέρας στις ΗΠΑ άκουγε την κόρη του να δολοφονείται στο τηλέφωνο: «Τελείωσε, Ρούντι» του είπε ο δράστης μετά τον πυροβολισμό

Η 37χρονη νοσηλεύτρια τηλεφώνησε στον πατέρα της και τον ικέτευε να τη βοηθήσει, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να την απειλούσε με όπλο.

Η δολοφονία της 37χρονης Άντρεα Κανταρίνι στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, με τον πατέρα της να περιγράφει τις τελευταίες στιγμές της κόρης του και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον άνθρωπο που φέρεται να της αφαίρεσε τη ζωή.

Η Άντρεα, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, βρισκόταν στο διαμέρισμά της στην περιοχή Ρίβερντεϊλ, όταν το βράδυ της Τρίτης (3/11) τηλεφώνησε στον πατέρα της, Ρούντι Κανταρίνι, πρώην αστυνομικό της Νέας Υόρκης, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Όπως δήλωσε ο ίδιος στη New York Post, η κόρη του τον κάλεσε στις 20:47 και παρέμεινε στη γραμμή μαζί του, ενώ ο σύντροφός της, ο 38χρονος ομοσπονδιακός υπάλληλος της Συνοριοφυλακής Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, φέρεται να την απειλούσε με όπλο. Σύμφωνα με την περιγραφή του πατέρα της, η 37χρονη τον ικέτευε για τη ζωή της, μέχρι τη στιγμή που ο σύντροφός της φέρεται να την πυροβόλησε στο κεφάλι.

Τα λόγια που άκουσε ο πατέρας της

Ο εφιάλτης, όμως, δεν τελείωσε με τον πυροβολισμό. Ο Ρούντι Κανταρίνι περιέγραψε ότι ο δράστης μίλησε μαζί του στο τηλέφωνο αμέσως μετά τη δολοφονία της κόρης του. «Μου είπε πραγματικά: "Είναι νεκρή, Ρούντι"», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι εκείνη τη στιγμή άκουσε τον πυροβολισμό. Ο πατέρας της 37χρονης δήλωσε πως θα πρέπει να ζήσει με αυτή την τραυματική εμπειρία για το υπόλοιπο της ζωής του. «Ήταν το καμάρι μου», είπε, προσθέτοντας ότι η κόρη του δεν ήθελε πλέον να βρίσκεται σε σχέση με τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος, όπως εκτιμά, δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον χωρισμό.



Ο 38χρονος Χουάν Κορνέλιο Ντίαζ, ο οποίος εργαζόταν ως αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα την Άντρεα μέσα στο διαμέρισμά της στο Μπρονξ. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η υπόθεση αφήνει πίσω της έναν πατέρα που άκουσε τις τελευταίες στιγμές της κόρης του χωρίς να μπορεί να τη σώσει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ