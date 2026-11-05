Βίντεο - σοκ από τη Φλόριντα: Ψάρι σαν καρχαρίας στους πλημμυρισμένους δρόμους
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Οι κάτοικοι σε περιοχές της Φλόριντα ζουν πρωτόγνωρες στιγμές έχοντας παγιδευτεί στα σπίτια τους εδώ και ημέρες λόγω της μεγάλης καταιγίδας που οδήγησε σε πλημμύρες.
Οι κάτοικοι σε περιοχές της Φλόριντα ζουν πρωτόγνωρες στιγμές έχοντας παγιδευτεί στα σπίτια τους εδώ και ημέρες λόγω της μεγάλης καταιγίδας που οδήγησε σε πλημμύρες.
Τα νερά δεν έχουν υποχωρήσει με περιοχές να πνίγονται μέσα στο νερό και τους κατοίκους να έρχονται αντιμέτωποι με ψάρια, δηλητηριώδη φίδια και αλιγάτορες που κολυμπάνε πια μέχρι τα σπίτια τους.
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