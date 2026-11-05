Παραλίγο να καεί ζωντανός - Η στιγμή που εκρήγνυται φιάλη υγραερίου στα χέρια του

Η φωτιά που προκάλεσε την έκρηξη φέρεται να προήλθε από αναμμένη λάμπα πετρελαίου

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό κατέγραψε βίντεο σε ένα σπίτι στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, κατά την παράδοση μίας φιάλης υγραερίου.

Την ώρα που ο διανομέας, αφού ξεφόρτωσε τη φιάλη, ετοιμάστηκε να την τοποθετήσει στο κατώφλι του σπιτιού, ξέσπασαν ξαφνικά φλόγες, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη.

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