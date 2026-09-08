Η σειρά που κέρδισε ΕΜΜΥ σατιρίζοντας τον Τραμπ: Τον παρουσίασε σε σχέση με τον σατανά

Το South Park πρόσθεσε ακόμη ένα Emmy στη συλλογή του και οι δημιουργοί του δεν έχασαν την ευκαιρία να μετατρέψουν τη νίκη σε ένα καυστικό σχόλιο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δημιουργοί του South Park, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, πρόσθεσαν ακόμη μια διάκριση στη συλλογή τους, κερδίζοντας ένα βραβείο στα Creative Arts Emmy Awards 2026 και δεν έχασαν στιγμή να «τρολάρουν» τον πρόεδρο Τραμπ, μιας και ήταν αυτός που τους χάρισε το βραβείο.

Η δημοφιλής σατιρική σειρά κινουμένων σχεδίων κέρδισε το βραβείο Outstanding Animated Program για το επεισόδιο «Shermon on the 'Mount», το πολυσυζητημένο επεισόδιο της πρεμιέρας της 27ης σεζόν της σειράς, το οποίο σατίριζε ανελέητα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το επεισόδιο που κέρδισε

Το βραβευμένο με Emmy επεισόδιο είχε προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά, αφού παρουσίαζε τον Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί ερωτική σχέση με τον σατανά και ταυτόχρονα να πιέζει την πόλη του Κολοράντο να καταστήσει υποχρεωτική την διδασκαλία του χριστιανισμού στα σχολεία. Σε μια άλλη σκηνή παρουσιάζεται μια live action εκδοχή του Τραμπ, να περιπλανιέται γυμνός στην έρημο και να καταλήγει σε μια σκηνή που περιελάμβανε ένα... πέος που μιλάει.

Το επεισόδιο είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Λευκού Οίκου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τότε τη σειρά «άσχετη εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια» και είχε κατηγορήσει τους δημιουργούς ότι βασίζονται σε ανέμπνευστες ιδέες σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τραβήξουν την προσοχή.

Ωστόσο οι δημιουργοί γιόρτασαν την νίκη τους κανονικά, με μια δημοσίευση στα social media, που αποτελούνταν από ένα γραφικό με την χαρακτηριστική εκδοχή του Τραμπ από το South Park, με το παντελόνι και το εσώρουχό του κατεβασμένα γύρω από τους αστραγάλους του, να κρατά το ολοκαίνουργιο χρυσό αγαλματίδιο, ενώ από πίσω βρίσκονται γνωστοί χαρακτήρες της σειράς, όπως ο Σταν, ο Κάιλ, ο Κάρτμαν, ο Κένι και ο Σατανάς.

Congratulations to Trey Parker, Matt Stone, and the entire South Park team on their Emmy win for Outstanding Animated Program! pic.twitter.com/KlpvuhhWH2 September 7, 2026

Πάνω από τους χαρακτήρες υπάρχει το σαρκαστικό μήνυμα «Επιτέλους πήρες το Emmy σου» απευθυνόμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και μια ιστορία που πάει πάνω από 20 χρόνια πίσω. Η συγκεκριμένη νίκη ήταν η έκτη φορά που το South Park κερδίζει στην κατηγορία Outstanding Animated Program κατά τη διάρκεια της ιστορικής πορείας της σειράς.

Η κόντρα του Τραμπ με τα Emmy

Το «χτύπημα» του South Park ήρθε ακριβώς πάνω σε ένα σημείο που ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες. Παρά το γεγονός ότι κυριαρχούσε στις τηλεοπτικές τηλεθεάσεις στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το ριάλιτι σόου του Τραμπ, The Apprentice, ήταν υποψήφιο για Emmy το 2004 και το 2005, αλλά έχασε και τις δύο φορές από το The Amazing Race του CBS.

Στο παρελθόν εξέφραζε επανειλημμένα την οργή του για την απόφαση τα επόμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η εκπομπή του είχε αδικηθεί και επιμένοντας ότι τα βραβεία δεν είχαν αξιοπιστία. Τώρα, δεκαετίες αργότερα, μια εκδοχή του Τραμπ έχει τεχνικά ένα Emmy, αλλά, χάρη σε ένα επεισόδιο που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου για να τον σατιρίσει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ