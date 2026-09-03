Στον «πάγο» η βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα: Στην Κατερίνα Ζαρίφη το καμαρίνι του

Ο δημοσιογράφος έχει συμφωνήσει να κάνει ένα late night πρόγραμμα - Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει γίνει η παραμικρή προετοιμασία για το στήσιμο της συγκεκριμένης εκπομπής.

Δεν υπάρχουν νεότερα για τη βραδινή εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα που συμφώνησε με τα στελέχη του Open να παρουσιάσει μετά τη λήξη της προηγούμενης τηλεοπτικής περιόδου.

Ο δημοσιογράφος έχει συμφωνήσει να κάνει ένα late night πρόγραμμα το οποίο μάλιστα θα έχει και σχολιαστικές ενότητες. Για τη συμμετοχή του στην εν λόγω εκπομπή έχει προχωρήσει σε συμφωνία και ο Πάνος Κατσαρίδης με ρόλο μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

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