Η Τζάνις από τα «Φιλαράκια» άλλαξε ζωή: Τι κάνει η Maggie Wheeler σήμερα;

Η Janice παραμένει ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες των «Friends», όμως η ζωή της Maggie Wheeler σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που γνωρίζουν οι τηλεθεατές.

Για εκατομμύρια τηλεθεατές παραμένει η Janice από τα «Φιλαράκια», η πρώην σύντροφος του Chandler Bing με το χαρακτηριστικό γέλιο και την αξέχαστη ατάκα «Oh. My. God!». Η Maggie Wheeler, όμως, έχει εδώ και χρόνια μια διαφορετική καθημερινότητα από αυτή που θα περίμενε κανείς για μια ηθοποιό που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από μία από τις δημοφιλέστερες σειρές όλων των εποχών.

Η Wheeler δεν εγκατέλειψε ποτέ εντελώς την υποκριτική, όμως η μεγάλη της δημιουργική διέξοδος βρίσκεται πλέον στη μουσική. Είναι τραγουδίστρια, songwriter και διευθύντρια χορωδίας, έχοντας αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής της στη δημιουργία μουσικών κοινοτήτων και στη διδασκαλία τραγουδιού.

Από τη Janice των Friends στη μουσική

Η Maggie Wheeler έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον ρόλο της Janice Litman-Goralnik στα «Φιλαράκια». Ο χαρακτήρας εμφανίστηκε σε 19 επεισόδια κατά τη διάρκεια της δεκαετούς πορείας της σειράς και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δευτερεύουσες παρουσίες του sitcom.

Παράλληλα με την υποκριτική, όμως, η Wheeler είχε πάντα μια έντονη σχέση με το τραγούδι. Η ίδια έχει μιλήσει για την αγάπη της στη μουσική από παιδική ηλικία, ενώ η επαφή της με το a cappella τραγούδι αποτέλεσε σημαντική στιγμή στην προσωπική και καλλιτεχνική της πορεία.

Αυτή η πλευρά της ζωής της οδήγησε στη δημιουργία του Golden Bridge Community Choir στο Λος Άντζελες. Η Wheeler υπήρξε για 17 χρόνια διευθύντρια μιας διαγενεακής χορωδίας περίπου 100 ατόμων, με στόχο να φέρει ανθρώπους κοντά μέσα από το τραγούδι, χωρίς να απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μάλιστα, η δραστηριότητα μεταφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο. Το «Together in Song», που δημιούργησε η Wheeler, συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες, ενώ διοργανώθηκαν διαδικτυακές συναυλίες και μουσικές συναντήσεις.

Η μουσική έγινε δεύτερη καριέρα

Η σχέση της Wheeler με τη μουσική δεν περιορίζεται στη διεύθυνση χορωδιών. Διδάσκει το δικό της vocal workshop, «Singing in the Stream», όπου συμμετέχοντες μαθαίνουν να δημιουργούν πολυφωνική μουσική χωρίς παρτιτούρες, ενώ συνεχίζει να συμμετέχει σε μουσικά retreats και workshops.

Το 2026 κυκλοφόρησε μάλιστα το άλμπουμ «The World Is Turning», επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική αποτελεί ενεργό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ζωής και όχι απλώς ένα χόμπι που απέκτησε μετά τα «Φιλαράκια».

Παράλληλα, η Wheeler έχει γράψει και παιδικό βιβλίο, το «Ebeneezer Finds A Reason», ενώ συνεχίζει να δραστηριοποιείται και ως ηθοποιός, κυρίως μέσα από τηλεοπτικές και φωνητικές δουλειές.

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