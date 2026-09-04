«Χορήγησαν ναρκωτικά και έταξαν τη δεύτερη θέση»: Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις του Σπύρου Φλώρου για το Survivor

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η δικαστική διαμάχη του Σταύρου Φλώρου με το Survivor, με καταγγελίες για χορήγηση ουσιών και απόπειρα συγκάλυψης του τραυματισμού του.

Η υπόθεση του 22χρονου πρώην παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο πόδι μετά από σοβαρό ατύχημα στο ριάλιτι επιβίωσης, περνά σε νέο στάδιο μετά τις αποκαλύψεις της βρετανικής Daily Mail.

Ο Φλώρος διεκδικεί πλέον δικαστικά αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στρεφόμενος ευθέως κατά της παραγωγής με νέες βαριές κατηγορίες.

Χορήγηση απαγορευμένων ουσιών και ελκυστικά ανταλλάγματα

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που φέρνει στο φως η ταμπλόιντ, ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι οι υπεύθυνοι της παραγωγής κατέφυγαν σε ακραία μέτρα προκειμένου να κρατήσουν τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους στο παιχνίδι μετά το ατύχημα.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλει τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών, όπως κάνναβης και κοκαΐνης, ώστε να διατηρήσουν την ηρεμία στο ακατοίκητο περιβάλλον και να συνεχιστούν απρόσκοπτα τα γυρίσματα.

Παράλληλα, στην αγωγή περιγράφεται οργανωμένη προσπάθεια αλλοίωσης των γεγονότων. Ο Σταύρος Φλώρος υποστηρίζει πως η παραγωγή προσέγγισε συμπαίκτη του που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού περιστατικού, προσφέροντάς του ως αντάλλαγμα τη δεύτερη θέση στο παιχνίδι και το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο, προκειμένου να καταθέσει ψευδή στοιχεία για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε δηλώσεις του στη Daily Mail, ο 22χρονος υπογράμμισε ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη με κύριο μέλημα την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας και φροντίδας από τους υπευθύνους. Ο ίδιος εξέφρασε την ευχή η δικαστική του μάχη να εμπνεύσει και να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανάλογες σοβαρές δοκιμασίες.

Μέχρι στιγμής, η πλευρά της παραγωγής του ριάλιτι δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ανακοίνωση ή διάψευση των ισχυρισμών.

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