Πτώση αεροπλάνου της Amazon: Η στιγμή που διασώστες απεγκλωβίζουν επιζώντα από αυτοκίνητο που χτυπήθηκε από το Boeing 767 (vid)

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν μετά τη συντριβή φορτηγού αεροπλάνου της Amazon στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, καθώς οι διασώστες εντόπισαν έναν άνθρωπο ζωντανό μέσα στα συντρίμμια αυτοκινήτου που είχε χτυπήσει το Boeing 767

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν έναν επιζώντα παγιδευμένο στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του, μετά τη φονική συντριβή φορτηγού αεροπλάνου της Amazon, ενώ δραματικά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που αστυνομικοί αντιλήφθηκαν σημάδια ζωής σε ένα από τα οχήματα που χτυπήθηκαν από το Boeing 767.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, όταν το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι και έπεσε πάνω σε αρκετά αυτοκίνητα, ενώ τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και ακόμη δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με λιγότερο σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Τζένιφερ Χόμεντι, διευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα θύματα βρίσκονταν μέσα στα οχήματα που χτύπησε το αεροσκάφος, το οποίο συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα, ένα βαν καθαρισμού, στο οποίο επέβαιναν επτά άνθρωποι, και ένα ΙΧ με τρεις επιβάτες.

Η τραγική εικόνα στο σημείο

Περιγράφοντας το σημείο της συντριβής ως καταστροφικό, η Χόμεντι δήλωσε: «Είναι δύσκολο να το βλέπεις και είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ δύσκολο και για τους διασώστες πρώτης ανταπόκρισης», ενώ ανέφερε ότι άμεση προτεραιότητα ήταν η ανάσυρση των σορών των θυμάτων, προσθέτοντας ότι η έρευνα και η πρόσβαση στο αεροσκάφος, όπως και τα στοιχεία, μπορούν να περιμένουν. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τις ταυτότητες των θυμάτων.

Περισσότερες από 60 μονάδες της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Μαϊάμι-Ντέιντ έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν το αεροσκάφος να φλέγεται, ενώ τα συνεργεία εργάζονταν για την κατάσβεση της φωτιάς και την αξιολόγηση της κατάστασης των τραυματιών. Ανατριχιαστική ηχητική καταγραφή αποτύπωσε, μάλιστα, τις συνομιλίες των διασωστών, οι οποίοι ανέφεραν ότι «το αεροπλάνο είχε πάρει φωτιά».

«Έχουμε έναν που αναπνέει!»

Καθώς οι διασώστες έλεγχαν τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα στην περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν έναν άνθρωπο που είχε επιζήσει, ενώ σε βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός να κοιτάζει στο εσωτερικό ενός διαλυμένου οχήματος, το οποίο φαίνεται να είχε ανατραπεί στο πλάι μετά τη συντριβή του αεροπλάνου.

Στη συνέχεια, ακούγεται να φωνάζει: «Διάσωση! Έχουμε έναν που αναπνέει! Είναι ζωντανός!»

Additional footage of todays plane crash, praying for all those that have been affected 🙏 | #ONLYinDADE pic.twitter.com/rr8YFOErE5 — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) September 6, 2026

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