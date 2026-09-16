«Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;»: Το βίντεο μέσα από το ελικόπτερο του NBC που έπεσε στο Λος Άντζελες

Νέο βίντεο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες.

Τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου του NBC στο Λος Άντζελες κατέγραψε κάμερα που βρισκόταν μέσα στο ίδιο το ελικόπτερο.

Στο βίντεο, η εικόνα αρχίζει αρχικά να τρέμει, ενώ ακούγεται μία φωνή να ρωτά: «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η καταγραφή διακόπτεται, καθώς το ελικόπτερο πέφτει.

Στο ελικόπτερο επέβαινε τηλεοπτικό συνεργείο του NBC, το οποίο πραγματοποιούσε λήψεις όταν σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η καταγραφή σταματά λίγο πριν από την πτώση

Το νέο υλικό αποτυπώνει τις στιγμές που προηγήθηκαν της συντριβής, με το πλάνο να γίνεται ολοένα πιο ασταθές λίγο πριν ακουστεί η συγκεκριμένη ερώτηση. Αμέσως μετά, η εικόνα σταματά. Το ελικόπτερο συνετρίβη ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια, κοντά στη Mason Avenue, και μετά την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες.

BREAKING: An NBC Los Angeles news helicopter crashed during live coverage of a deadly bus crash. The condition of those onboard is unknown. https://t.co/cXMmubKrgq — Breaking911 (@Breaking911) September 16, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ενώ ακόμη δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τι γνωρίζουμε για τη συντριβή

Το ελικόπτερο πετούσε πάνω από τη συνοικία Τσάτσγουορθ, βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης, μεταδίδοντας εικόνες από το σημείο όπου ένα SUV συγκρούστηκε με λεωφορείο. Από το τροχαίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν.

Ρεπόρτερ που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν ότι είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να τυλίγεται στις φλόγες, περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά από το σημείο του τροχαίου. Εναέρια πλάνα από άλλα ελικόπτερα στην περιοχή δείχνουν τα συντρίμμια του σκάφους, με την ουρά και την έλικα να έχουν παραμορφωθεί και να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

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