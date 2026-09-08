Star Wars ή Ναζί; Ο Τραμπ αποκάλυψε τις νέες στολές της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στο Truth Social τις νέες στολές της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, που έγιναν viral για την ομοιότητά τους με στολές Ναζί και με το Star Wars.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε την Κυριακή (6/9) πώς θα φαίνονται οι νέες στολές της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Space Force), μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social.

Το χρώματα που κυριαρχούν είναι το γκρι και το μαύρο, με εμβλήματα της υπηρεσίας καρφιτσωμένα στη στολή, στο καπέλο και στη ζώνη, δίνοντας μια αυστηρή, σχεδόν στρατιωτική-φουτουριστική εικόνα.

Ναζιστικές στολές και Star Wars: Οι ομοιότητες είναι εμφανείς

Η ανάρτηση δεν άργησε να γίνει viral, καθώς πολλοί χρήστες εντόπισαν εντυπωσιακές ομοιότητες με γνωστές στολές από ταινίες. Σύμφωνα με τη New York Post, η αισθητική παραπέμπει έντονα στην ταινία «Starship Troopers» του 1997, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται σε διαγαλαξιακό πόλεμο με γιγάντια έντομα-εξωγήινα γνωστά ως Αραχνοειδείς, στον 23ο αιώνα.

Trump reveals new Space Force uniforms inspired by 'Starship Troopers' https://t.co/VtEjctFGGy pic.twitter.com/Nhji1fzwsH September 7, 2026

Οι συγκρίσεις δεν σταμάτησαν στο Starship Troopers. Αρκετοί χρήστες παρατήρησαν πως το σχέδιο θυμίζει και στολές αξιωματικών του ναζιστικού στρατού, καθώς και τις στολές των ναυάρχων της Αυτοκρατορίας στη σάγκα Star Wars του Τζορτζ Λούκας.

Everybody knows you don't get any respect in space without the knee-high leather boots.



Also here's a nazi SS uniform for no reason in particular. https://t.co/Fo80GWooJO pic.twitter.com/8S9dOIeMjy September 6, 2026

«ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε πως η στολή «μοιάζει εντελώς με στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού» της διάσημης κινηματογραφικής σειράς. Τα σχόλια αυτά πολλαπλασιάστηκαν γρήγορα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μετατρέποντας τη δημοσίευση σε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της ημέρας.

Το πλαίσιο: Space Force και σχέδια για νέα Ακαδημία

Η Space Force ιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ως ο έκτος κλάδος των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος είχε ανακοινώσει σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας, με στόχο την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς στελεχών στον τομέα της αεροδιαστημικής.

Παρομοιάζοντας την πρωτοβουλία με ιστορικά ιδρύματα, ο Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Αννάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και σκέφτεσαι την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι υπέροχο. Όλες είναι υπέροχες, αλλά τώρα θα έχουμε και μια [ακαδημία] της Διαστημικής Δύναμης».

Σε δεύτερη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάστηκε ως «κυβερνήτης» ενός διαστημόπλοιου της Space Force, περιστοιχισμένος από πλήρωμα με τις νέες στολές της υπηρεσίας. Στο φόντο της εικόνας διακρίνονταν εκρήξεις σε περιοχές του πλανήτη, που φαινομενικά είχε διατάξει ο ίδιος στο πλαίσιο του σεναρίου της ανάρτησης.

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