Σοβαρό επεισόδιο με «Έλληνα πατέρα» στη Βαρκελώνη: Επιτέθηκε στην 14χρονη κόρη του σε τουρνουά τένις

Ο πατέρας, ο οποίος είναι Έλληνας - κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, επιτέθηκε στην 14χρονη κόρη του μετά από αγώνα τένις, γιατί δεν τα πήγε καλά.

Ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα σε τουρνουά τένις για ανηλίκους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη.

Μία 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνουά, φαίνεται ότι δέχθηκε επίθεση από τον πατέρα της.

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