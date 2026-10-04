Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 35χρονος μετά από επίθεση σε οδηγό ταξί - Δάγκωσε και έκοψε το αυτί της οδηγού

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από άνδρα και τραυματίστηκε.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, όταν μία οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:10, στην οδό Δεμιρδεσίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ένας 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα, τραυματίζοντάς την στο δεξί αυτί. Από την επίθεση προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκολλήθηκε τμήμα του αυτιού της οδηγού.

Η σύλληψη του 35χρονου

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο 35χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Η τραυματισμένη οδηγός ταξί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

v-dlvy98m921l5

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ