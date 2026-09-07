«Κλείσ' τα»: Εκνευρίστηκε με τους συνεργάτες του ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας (vid)

Ο Νίκος Οικονομόπουλος εμφανίστηκε, ξανά, ιδιαίτερα ενοχλημένος κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Λαμία, κάνοντας έντονες υποδείξεις στους συνεργάτες της παραγωγής.

Έντονος εκνευρισμός επικράτησε κατά τη διάρκεια της συναυλίας που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Αθανάσιος Διάκος» στη Λαμία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του TikTok καταγράφουν τον γνωστό τραγουδιστή να αντιδρά με έντονες κινήσεις προς τα μέλη της παραγωγής, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Έκανε παρατηρήσεις στους συνεργάτες του: «Κλείσ' τα»

Παρά την εμφανή ενόχλησή του, ο καλλιτέχνης δεν σταμάτησε λεπτό να ερμηνεύει την επιτυχία του «Κοίτα να μαθαίνεις». Παράλληλα με την ερμηνεία, κουνούσε με ένταση τα χέρια του δίνοντας οδηγίες στο προσωπικό και δείχνοντας τι ακριβώς έπρεπε να διορθωθεί στον τεχνικό τομέα.

Στα σχετικά στιγμιότυπα που κατέγραψαν οι θεατές με τα κινητά τους τηλέφωνα, ο τραγουδιστής ακούγεται κάποια στιγμή να φωνάζει τη φράση «κλείσ' τα». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποιο ακριβώς τεχνικό πρόβλημα ή ποιο περιστατικό ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

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