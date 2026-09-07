Πάρος: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων - H οδηγός έφυγε σαν να μην «τρέχει» τίποτα (vid)

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πορεία του αυτοκινήτου που διέλυσε πέργκολα, χτύπησε σταθμευμένο όχημα και κατέληξε σε τοίχο.

Ένα αυτοκίνητο κατέληξε μέσα στο πάρκινγκ επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα της Πάρου τα ξημερώματα της Κυριακής, αφού η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές ζημιές, καθώς το αυτοκίνητο διέλυσε μια πέργκολα, χτύπησε ένα σταθμευμένο ενοικιαζόμενο όχημα και σταμάτησε πάνω σε τοίχο. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο βρίσκεται πλέον στα χέρια της αστυνομίας.

Έφυγε από το σημείο

Το πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση. Στο βίντεο που εξασφάλισε το Mega, η οδηγός φαίνεται να ελέγχει τον χώρο μετά την πρόσκρουση. Αφού κοιτάζει γύρω της και διαπιστώνει ότι δεν βρίσκεται κάποιος μπροστά της, βάζει όπισθεν στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται από το πάρκινγκ.

Ευτυχώς, εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους το υλικό από την κάμερα ασφαλείας και επιχειρούν να ταυτοποιήσουν την οδηγό.

Για τα αίτια του ατυχήματος εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών είναι το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

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