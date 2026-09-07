Άνοιξαν τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρη: Η λίστα με τα περιεχόμενα είναι πραγματικά περίεργη

Έρευνα σε 778 καρχαρίες-τίγρεις στη Νότια Αφρική αποκάλυψε μια αλλόκοτη διατροφή που περιλαμβάνει από θαλάσσια είδη μέχρι χερσαία θηλαστικά και σκουπίδια.

Όπως είχε δηλώσει ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο στην ταινία του OCEAN, η αντίληψη ότι η απομάκρυνση των καρχαριών αυξάνει τα ψάρια αποδείχθηκε λανθασμένη, καθώς οι καρχαρίες αποτελούν είδη-κλειδιά για την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου τους, μελέτη του 2017 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS One εξέτασε τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρεων που εντοπίστηκαν νεκροί στο πλαίσιο προγράμματος προστασίας λουόμενων στη Νότια Αφρική. Οι καρχαρίες-τίγρεις θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους στον κόσμο, αλλά και δεινοί κυνηγοί που καταναλώνουν σχεδόν οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους.

Η διατροφή των καρχαριών

Από τα 778 στομάχια που εξετάστηκαν, τα 628 περιείχαν τροφή, αποκαλύπτοντας μια τεράστια ποικιλία από 192 διαφορετικά είδη λείων. Τα ευρήματα περιλάμβαναν μικρούς οργανισμούς όπως γαρίδες και κοχύλια, τμήματα από φάλαινες φυσητήρες και καμπουροφάλαινες, καθώς και άλλα είδη καρχαριών και σαλαχιών.

Ωστόσο, την προσοχή των ερευνητών τράβηξαν τα χερσαία θηλαστικά που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους, όπως τυφλοπόντικες, ακανθόχοιροι και ένα είδος αντιλόπης του δάσους. Επιπλέον, στα στομάχια δύο καρχαριών άνω των δύο μέτρων εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά.

Η παρουσία χερσαίων ζώων και απορριμμάτων στα στομάχια των καρχαριών αποδίδεται στον ευκαιριακό χαρακτήρα της διατροφής τους. Τα πτώματα των χερσαίων θηλαστικών πιθανότατα παρασύρθηκαν στη θάλασσα λόγω πλημμυρών, παρασύροντας μαζί και πλαστικά σακουλάκια, τσιγάρα, προφυλακτικά ή δερμάτινα αντικείμενα. Στο διαιτολόγιό τους περιλαμβάνονταν επίσης χελώνες, θαλασσοπούλια και αφρικανικοί πιγκουίνοι.

Οι συγγραφείς της μελέτης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ευρεία διατροφή του καρχαρία-τίγρη ασκεί σημαντική επιρροή σε πολλαπλά επίπεδα του θαλάσσιου οικοσυστήματος, καθιστώντας τη γνώση της διατροφικής του οικολογίας απαραίτητη για την προστασία του είδους.

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