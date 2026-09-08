Καιρός: Έρχεται βίαιη φθινοπωρινή εισβολή - Πότε «χτυπά» την Ελλάδα ο «δολοφόνος του καλοκαιριού»

Άρδην αλλάζει ο καιρός βάζοντας τέλος στον παρατεταμένο καύσωνα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου. Πώς σπάει ο «θόλος ζέστης»;

Άρδην αλλάζει ο καιρός βάζοντας τέλος στον παρατεταμένο καύσωνα των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου. Μια ισχυρή ανώτερη ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία αναπτύσσεται στον Βόρειο Ατλαντικό, θα προκαλέσει την επέλαση ενός ισχυρού ψυχρού μετώπου προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη στα μέσα της εβδομάδας, συγκρουόμενη άμεσα με την ακραία και θερμή αέρια μάζα που έχει εγκατασταθεί πάνω από την ήπειρο.

Αυτή η έντονη σύγκρουση αερίων μαζών θα προκαλέσει εκτεταμένο κύμα έντονων και δυνητικά επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σπάζοντας τον «θόλο ζέστης», από τις Άλπεις έως τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ιδιαίτερα ασταθής ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με ισχυρή διάτμηση των ανέμων, θα ευνοήσει την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων. Στη συνέχεια, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν απότομη πτώση, καθώς ασυνήθιστα ψυχρές αέριες μάζες θα εισβάλουν πίσω από το ψυχρό μέτωπο.

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