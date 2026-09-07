Τελειώσαμε: Η «μυρωδιά των ηλικιωμένων» μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στα 40

Η χαρακτηριστική μυρωδιά που συνδέεται με τη μεγαλύτερη ηλικία δεν έχει σχέση με την καθαριότητα και μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται πολύ νωρίτερα απ’ όσο πιστεύουμε.

Υπάρχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά που πολλοί άνθρωποι συνδέουν με τους ηλικιωμένους, όμως η εξήγηση πίσω από αυτήν δεν έχει να κάνει με την καθαριότητα ή την προσωπική υγιεινή. Πρόκειται για μια φυσιολογική αλλαγή που συμβαίνει στο δέρμα καθώς μεγαλώνουμε και μπορεί να αρχίσει να γίνεται αισθητή αρκετά νωρίτερα απ' όσο θα περίμενε κανείς.

Η συγκεκριμένη μυρωδιά έχει μάλιστα επιστημονική εξήγηση. Όπως αναφέρει ο Guardian σε πρόσφατο δημοσίευμά του, ειδικοί αποδίδουν μεγάλο μέρος της χαρακτηριστικής οσμής σε μια χημική ένωση που ονομάζεται 2-nonenal (γνωστή στα ελληνικά ως 2-νονενάλη) και δημιουργείται όταν ορισμένα φυσικά έλαια του δέρματος οξειδώνονται και διασπώνται.

Η ουσία πίσω από τη μυρωδιά

Το δέρμα μας καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα φυσικών ελαίων, τα οποία βοηθούν να παραμένει προστατευμένο, ενυδατωμένο και αδιάβροχο. Καθώς μεγαλώνουμε, όμως, αλλάζει η σύσταση αυτών των λιπιδίων.

Παράλληλα, η ικανότητα του δέρματος να αντιμετωπίζει τη φυσιολογική φθορά μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα από τα έλαια εκτίθενται περισσότερο στην οξείδωση και κατά τη διάσπασή τους μπορεί να παραχθεί 2-nonenal, η οποία συνδέεται με τη χαρακτηριστική, ελαφρώς «μουχλιασμένη» ή λιπαρή οσμή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για φυσικό αποτέλεσμα της γήρανσης και όχι για ένδειξη ότι κάποιος δεν πλένεται αρκετά.

Μπορεί να αρχίσει στα 40

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη. Η αλλαγή δεν αφορά αποκλειστικά τους ανθρώπους πολύ μεγάλης ηλικίας.

Ιαπωνική μελέτη του 2001 εξέτασε ανθρώπους ηλικίας από 26 έως 75 ετών και εντόπισε την ουσία 2-nonenal από την ηλικία των 40 ετών. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος κλείνει τα 40 και ξαφνικά αποκτά μια διαφορετική μυρωδιά.

Όπως εξηγεί στον Guardian ο γηρίατρος Arshad Rather, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι σταδιακή. Η ποσότητα της 2-nonenal αυξάνεται με την ηλικία, ιδιαίτερα μετά τη μέση ηλικία, περισσότερο σαν ένας «διακόπτης» που ανεβαίνει αργά παρά σαν κάτι που ενεργοποιείται απότομα.

Η ένταση της μυρωδιάς διαφέρει επίσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η σύσταση των ελαίων του δέρματος, η γενετική, το μικροβίωμα, η υγιεινή, τα ρούχα, η γενικότερη υγεία και το περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν το πόσο έντονη γίνεται.

Δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστη

Παρότι η έκφραση «μυρωδιά της τρίτης ηλικίας» έχει αποκτήσει αρνητική χροιά, η επιστημονική έρευνα δεν επιβεβαιώνει ότι η μυρωδιά αυτή είναι κατ' ανάγκη αποκρουστική.

Σε μελέτη του 2012, 41 νεαροί ενήλικες κλήθηκαν να μυρίσουν μπλουζάκια ανθρώπων από τρεις ηλικιακές ομάδες: 20 έως 30, 45 έως 55 και 75 έως 95 ετών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μυρωδιά των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων αναγνωριζόταν ως διαφορετική, αλλά αξιολογήθηκε ως λιγότερο έντονη και λιγότερο δυσάρεστη από ορισμένες άλλες ηλικιακές ομάδες.

Με άλλα λόγια, η κοινωνική αντίληψη γύρω από τη συγκεκριμένη μυρωδιά μπορεί να είναι πολύ πιο αρνητική από την ίδια τη μυρωδιά.

Μπορεί να περιοριστεί;

Η 2-nonenal δεν μπορεί να σταματήσει εντελώς να παράγεται, όμως υπάρχουν τρόποι να περιοριστεί η παρουσία της.

Το τακτικό πλύσιμο μπορεί να απομακρύνει μέρος της οσμής, αν και το σαπούνι και το νερό δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως μια ουσία που παράγεται συνεχώς από το δέρμα. Τα αποσμητικά μπορούν επίσης να καλύψουν προσωρινά τη μυρωδιά, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν την αιτία.

Βοηθούν ακόμη το συχνό πλύσιμο των ρούχων και των σεντονιών, καθώς και ο καλός αερισμός των χώρων. Ορισμένα προϊόντα καθαρισμού, όπως σαπούνια με λωτό, διαφημίζονται ως λύση για την 2-nonenal, όμως οι ειδικοί σημειώνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους.

Ο τρόπος ζωής φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο. Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, η προστασία του δέρματος από τον ήλιο και η αποφυγή του καπνίσματος θεωρούνται λογικές κινήσεις για τον περιορισμό του οξειδωτικού στρες.

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