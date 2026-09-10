Μαμάδες εξηγούν γιατί θηλάζουν η μία τα παιδιά της άλλης: «Το γάλα είναι γάλα» (vid)

Δύο μαμάδες που θηλάζουν η μία τα παιδιά της άλλης περιγράφουν την εμπειρία τους σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η Μπέκι και η Χόλι, οι οποίες ξεκίνησαν ως έφηβες φίλες και πλέον είναι κουνιάδες και συνεργάτιδες, αποκάλυψαν στην εκπομπή This Morning πώς κατέληξαν να θηλάζουν η μία τα παιδιά της άλλης.

Η Μπέκι, μητέρα επτά παιδιών, εξήγησε: «Σφυρηλατήσαμε μια σχέση, μια φιλία. Αρχικά κουνιάδες, και πολύ αργότερα ζήτησα από τη Χόλι να δουλέψει μαζί μου στην εταιρεία δημοσίων σχέσεών μου... Οπότε βασικά, συνεργάτιδες και κουνιάδες».

Πώς ξεκίνησε η πρακτική του κοινού θηλασμού;

Η πρακτική αυτή ξεκίνησε σε μια έξοδο σε πάρκο του Λονδίνου, όταν η Μπέκι πρόσεχε τον γιο της Χόλι, Φρέντι. «Άρχισε να κλαίει και η Μπέκι μου έστειλε μήνυμα στο WhatsApp ρωτώντας τι να κάνει, και εγώ είπα "τάισέ τον"», δήλωσε η Χόλι.

Η Μπέκι πρόσθεσε: «Κρυφά, ήθελα να μου προτείνει να το κάνω. Όταν είσαι στη ζώνη του θηλασμού, όλα αλλάζουν. Μου φάνηκε φυσικό να το κάνω, δεν μου φάνηκε περίεργο».

Τι απαντάνε στην κριτική; «Το γάλα είναι γάλα»

Παρά τις επικρίσεις και τα ερωτηματικά που δέχονται κατά καιρούς για αυτή την ασυνήθιστη προσέγγιση, οι δύο μητέρες δηλώνουν ανεπηρέαστες. «Απλώς το αγνοώ. Το γάλα είναι γάλα. Όταν ανοίγεις το ψυγείο και πίνεις αγελαδινό γάλα δεν το σκέφτεσαι δεύτερη φορά, έτσι δεν είναι; Παλιά, οι άνθρωποι προφανώς είχαν παραμάνες. Είναι αστείο, κάπως έχει ενοχλήσει κάποιους», τόνισε η Χόλι.

Συμπληρώνοντας, η Μπέκι ανέφερε πως η συζήτηση συχνά αποκαλύπτει παρόμοιες εμπειρίες: «Όσο περισσότερο μιλάς γι' αυτό, τόσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν στην πραγματικότητα μια ιστορία. Υπάρχουν ιστορίες από τα παλιά χρόνια όπου ήταν πολύ πιο φυσικό».

Για τις ίδιες, αυτή η διευθέτηση προσφέρει μεγάλη πρακτική ευκολία, επιτρέποντάς τους να φροντίζουν η μία τα παιδιά της άλλης χωρίς να χρειάζεται να ετοιμάζουν μπιμπερό.

Η ιατρική άποψη και η τοποθέτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Από ιατρικής άποψης, η γιατρός της εκπομπής, Dr. Zoe, διευκρίνισε ότι παρόλο που δεν συνιστάται ο θηλασμός του μωρού από άγνωστο, λόγω κινδύνου λοιμώξεων, η πρακτική έχει βαθιά τις ρίζες της: «Ιστορικά, ο θηλασμός από παραμάνες ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο... Όπως γνωρίζουμε, δεν μπορεί κάθε γυναίκα να θηλάσει το μωρό της, οπότε πριν δημιουργηθούν οι φόρμουλες που να είναι διατροφικά πλήρεις, αυτό ήταν κάτι που ήταν απαραίτητο».

Εκπρόσωπος του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) δήλωσε στην εκπομπή: «Δεν υπάρχει καθοδήγηση του NHS γι' αυτή την κατάσταση... Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κοινό θηλασμό είναι σχετικά χαμηλοί εάν ακολουθούνται οι οδηγίες για τις μητέρες που θηλάζουν και τον ασφαλή θηλασμό όσον αφορά ιατρικές παθήσεις, χρήση φαρμάκων, αλκοόλ και ναρκωτικών».

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