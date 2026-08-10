Όχι στα 50 και στα 60: Σε ποια ηλικία θεωρούμαστε τελικά «γέροι» – Τι αποκαλύπτουν Στάνφορντ και ΠΟΥ

Επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ ορίζει την επίσημη έναρξη του γήρατος στα 78 έτη, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί το όριο αυτό λίγο νωρίτερα.

Τι σημαίνει πραγματικά να είναι κανείς ηλικιωμένος; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό περιλαμβάνει πληθώρα υποκειμενικών παραγόντων. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι κάτω των 40 ετών θεωρούν τον εαυτό τους μεγάλο σε ηλικία λόγω φυσικής κατάστασης ή τρόπου ζωής, άλλοι, πολύ μεγαλύτεροι, αρνούνται να αποδεχθούν αυτή την ετικέτα.

Η αντίληψη για τα γηρατειά διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο και από πολιτισμό σε πολιτισμό, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ζήτημα χρονολογικής ηλικίας, αλλά για μια προσωπική και κοινωνική κατασκευή.

Παράγοντες όπως η υγεία, το περιβάλλον και οι προσδοκίες επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η ηλικιακή ωρίμανση.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ

Παρά την υποκειμενικότητα του θέματος, η επιστήμη προσπαθεί να προσδιορίσει αν υπάρχει μια ακριβής ηλικία κατά την οποία ξεκινά το γήρας. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια πραγματοποίησε μια εκτενή μελέτη, χωρίζοντας τη διαδικασία της γήρανσης σε τρία ξεκάθαρα στάδια:

Ενήλικη ζωή : Από τα 34 έως τα 60 έτη

: Από τα 34 έως τα 60 έτη Όψιμη ωριμότητα : Από τα 60 έως τα 78 έτη

: Από τα 60 έως τα 78 έτη Γήρας: Ξεκινά επίσημα στην ηλικία των 78 ετών

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη μελέτη είχαν οι πρωτεΐνες του αίματος. Αναλύοντας τα επίπεδα πρωτεϊνών σε περισσότερους από 4.000 συμμετέχοντες, οι ερευνητές εντόπισαν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μόρια επηρεάζουν τις διάφορες πτυχές της γήρανσης, προσφέροντας νέες προοπτικές για την υγεία και τη μακροζωία.

Τι υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Από την πλευρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σημειώνει ότι η συσσώρευση μοριακών και κυτταρικών βλαβών με την πάροδο του χρόνου προκαλεί τη σταδιακή εξασθένηση των φυσικών και νοητικών ικανοτήτων. Αυτή η διαδικασία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Ωστόσο, ο ΠΟΥ διαφοροποιείται από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ως προς το ηλικιακό ορόσημο. Σύμφωνα με τον οργανισμό, το γήρας ξεκινά στα 74 έτη και διαρκεί έως τα 90, οπότε και αρχίζει η φάση της προχωρημένης ηλικίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ