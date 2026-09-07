Άδωνις vs ChatGPT σημειώσατε διπλό: Το επικαλέστηκε για στοιχεία και τον έβγαλε... ψεύτη (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε το ChatGPT στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής για να υποστηρίξει τις θέσεις του σχετικά με την πορεία της αγοράς και εκείνο τον διέψευσε.

Σε συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην πρωινή εκπομπή του Action24, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην πορεία της κατανάλωσης.

Επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, υποστήριξε πως η διατηρούμενη κίνηση δείχνει πως οι καταναλωτές καταφέρνουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Το ChatGPT είχε άλλα σχέδια...

Η συζήτηση οξύνθηκε όταν το πάνελ αναφέρθηκε στην εκτιμώμενη πτώση του τζίρου στον χώρο της εστίασης. Για να τεκμηριώσει τη θέση του, ο υπουργός χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο και έθεσε ερώτημα στο ChatGPT σχετικά με την πορεία των εσόδων στα ελληνικά εστιατόρια: «Θα ρωτήσω το ChatGPT: "μειώθηκε ο τζίρος των εστιατορίων το 2025;". Έχω και το Plus.»

Η απάντηση της εφαρμογής τον διέψευσε κατηγορηματικά, αφού κατέγραψε οριακή υποχώρηση της τάξεως του -1.9%, προκαλώντας τα χαμόγελα και τις αντιδράσεις των παρουσιαστών στο στούντιο: «Δυστυχώς είναι -1.9%. Δεν κάνει λάθος το chat».

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να διευκρινίσει ότι το εν λόγω ποσοστό αφορά τον ονομαστικό τζίρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας την αρχική του επιχειρηματολογία.

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