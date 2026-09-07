Άδωνις vs ChatGPT σημειώσατε διπλό: Το επικαλέστηκε για στοιχεία και τον έβγαλε... ψεύτη (vid)
Σε συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα και την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην πρωινή εκπομπή του Action24, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην πορεία της κατανάλωσης.
Επικαλούμενος στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, υποστήριξε πως η διατηρούμενη κίνηση δείχνει πως οι καταναλωτές καταφέρνουν να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
Το ChatGPT είχε άλλα σχέδια...
Η συζήτηση οξύνθηκε όταν το πάνελ αναφέρθηκε στην εκτιμώμενη πτώση του τζίρου στον χώρο της εστίασης. Για να τεκμηριώσει τη θέση του, ο υπουργός χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο και έθεσε ερώτημα στο ChatGPT σχετικά με την πορεία των εσόδων στα ελληνικά εστιατόρια: «Θα ρωτήσω το ChatGPT: "μειώθηκε ο τζίρος των εστιατορίων το 2025;". Έχω και το Plus.»
Η απάντηση της εφαρμογής τον διέψευσε κατηγορηματικά, αφού κατέγραψε οριακή υποχώρηση της τάξεως του -1.9%, προκαλώντας τα χαμόγελα και τις αντιδράσεις των παρουσιαστών στο στούντιο: «Δυστυχώς είναι -1.9%. Δεν κάνει λάθος το chat».
Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης έσπευσε να διευκρινίσει ότι το εν λόγω ποσοστό αφορά τον ονομαστικό τζίρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας την αρχική του επιχειρηματολογία.
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