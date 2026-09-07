Έξι συλλήψεις στο ΟΑΚΑ πριν το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Βρέθηκαν ναρκωτικά, μαχαίρι και καπνογόνο στο ΟΑΚΑ

Έξι άτομα ηλικίας 20 έως 44 ετών συνελήφθησαν πριν το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, καθώς βρέθηκαν πάνω τους ναρκωτικά, μαχαίρι και καπνογόνο.

Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία πριν από την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τη Super League, στο ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα, με στόχο την πρόληψη περιστατικών αθλητικής βίας και την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Οι ηλικίες των συλληφθέντων

Σε βάρος των έξι ατόμων, ηλικίας 20, 32, 33, 34, 42 και 44 ετών, σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, καθώς και της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και του Αστυνομικού Τμήματος ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τους σωματικούς ελέγχους εντοπίστηκαν:

τέσσερα άτομα, ηλικίας 20, 32, 33 και 42 ετών, να κατέχουν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών,

στην κατοχή ενός 34χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι,

στην κατοχή ενός 44χρονου εντοπίστηκε καπνογόνο, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, άναψε εντός του σταδίου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των έξι συλληφθέντων υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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