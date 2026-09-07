Φινλανδία: 27χρονος κατηγορείται πως κακοποίησε σεξουαλικά 361 ανήλικα αγόρια μέσω Snapchat

Δικάζεται στη Φινλανδία 27χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Πρωτοφανής υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης εκατοντάδων ανηλίκων μέσω διαδικτύου οδηγείται στη δικαιοσύνη, προκαλώντας σοκ στη Φινλανδία. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε στο περιφερειακό δικαστήριο του Πίρκανμαα, με τη διαδικασία να συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ευαισθησίας των στοιχείων και της εμπλοκής ανηλίκων.

Ο 27χρονος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά 361 κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα που διαπράχθηκαν την περίοδο 2019-2022 σε βάρος αγοριών ηλικίας από 9 έως 15 ετών σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς δρούσε μέσω Snapchat ο κατηγορούμενος;

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα παιδιά κυρίως μέσω της δημοφιλούς εφαρμογής Snapchat. Αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τα έπειθε ή τα πίεζε να του στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανίζονταν γυμνά ή ελάχιστα ενδεδυμένα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα εξαναγκάζε να προβαίνουν σε σεξουαλικές πράξεις.

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία εξέτασε το κινητό του τηλέφωνο στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης, εντοπίζοντας χιλιάδες αρχεία με ευαίσθητο υλικό.

Οι βασικές κατηγορίες που βαρύνουν τον 27χρονο περιλαμβάνουν τη διακεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και τη διακεκριμένη διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο ίδιος παραδέχθηκε εν μέρει τις πράξεις του. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μακρά, καθώς έχουν προγραμματιστεί περίπου 45 ημέρες ακροαματικής διαδικασίας, με τη δίκη να εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

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