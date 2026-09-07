«Ζμαράγδιν και Ωκεανός»: Ανακάλυψαν ψηφιδωτό 2.000 ετών με ελληνικά γράμματα στην Τουρκία

Εντυπωσιακό ψηφιδωτό 2.000 ετών με ελληνικές επιγραφές ανακαλύφθηκε στο Αδραμύττειο της Τουρκίας, απεικονίζοντας τα αγαπημένα κατοικίδια ενός εύπορου Ρωμαίου.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως κατά τις ανασκαφές στην αρχαία πόλη Αδραμύττειο, στην Τουρκία. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια ρωμαϊκή έπαυλη που χρονολογείται από τα τέλη του 2ου έως τον 3ο αιώνα μ.Χ., η οποία διέθετε τρεις αίθουσες με περίτεχνα ψηφιδωτά δάπεδα, βοηθητικούς χώρους και ένα εξελιγμένο δίκτυο αποχετεύσεων.

Η σύνθεση των ψηφιδωτών περιλαμβάνει πλήθος χρωματιστών ψηφίδων που σχηματίζουν παραστάσεις με πουλιά, ψάρια, αιλουροειδή, αλλά και μυθολογικές μορφές όπως η Μέδουσα και ο Πήγασος.

Η «Σμαράγδι» και ο «Ωκεανός» με ελληνική γραφή

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της ανακάλυψης είναι δύο συγκεκριμένα ζώα, τα οποία φέρουν τα ονόματά τους γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Στην αριστερή πλευρά της εισόδου απεικονίζεται μια χαλαρή γάτα καθισμένη πάνω σε ένα γαλαζοπράσινο μαξιλάρι, συνοδευόμενη από τη λέξη «ΖΜΑΡΑΓΔΙΝ».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το όνομα «Σμαράγδι» ενδέχεται να συνδέεται με εμπορικές σχέσεις που είχε ο ιδιοκτήτης της έπαυλης με τη Βόρεια Αφρική, όπου εξορύσσονταν τα συγκεκριμένα πετρώματα.

Στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ένα δεύτερο ψηφιδωτό που απεικονίζει έναν σκύλο σε κίνηση, με την ελληνική επιγραφή «ΩΚΕΑΝΟΣ». Η επιλογή του ονόματος εξηγείται από το γεγονός ότι το Αδραμύττειο αποτελούσε σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο και λιμάνι της εποχής.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν πως οι συγκεκριμένες παραστάσεις δεν αποτυπώνουν απλώς την αγάπη του ιδιοκτήτη για τα ζώα του, αλλά λειτουργούσαν και ως οικεία σύμβολα οικογενειακής ταυτότητας και καθεστώτος μέσα στην έπαυλη.

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