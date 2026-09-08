Μυστική υπόγεια στοά 100 μέτρων, ρωμαϊκά λουτρά και θερμαινόμενες πισίνες αποκαλύφθηκαν στη Βουλγαρία

Πάνω από 100 μέτρα υπόγειας στοάς αποκάλυψαν αρχαιολόγοι στη Ρατιάρα της Βουλγαρίας, μαζί με τμήματα ρωμαϊκών λουτρών και θερμαινόμενες πισίνες.

Οι αρχαιολόγοι που εργάζονται στη Ρατιάρα, την αρχαία ρωμαϊκή πόλη στις όχθες του Δούναβη στη σημερινή Βουλγαρία, έχουν ερευνήσει περισσότερα από 100 μέτρα μιας υπόγειας στοάς.

Η κατασκευή αποτελούσε μέρος του συστήματος αποστράγγισης της πόλης και χρησιμοποιούνταν για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στην προσπάθεια να εντοπιστεί το σημείο όπου η υπόγεια στοά συνδεόταν με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της αρχαίας πόλης.

Αποκαλύφθηκαν τα ρωμαϊκά λουτρά

Παράλληλα με την έρευνα της υπόγειας κατασκευής, οι αρχαιολόγοι προχώρησαν στις ανασκαφές των αρχαίων λουτρών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται τμήματα του καλδαρίου, δηλαδή του χώρου των θερμών λουτρών, καθώς και τμήματα από πισίνες με θερμαινόμενο νερό. Τα ευρήματα ενισχύουν την εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο τμήμα αποτελούσε σημαντικό μέρος του θερμαϊκού συγκροτήματος της Ρατιάρα.

Η εικόνα του συγκροτήματος δεν είναι εύκολο να αποκατασταθεί πλήρως, καθώς κατά την Ύστερη Αρχαιότητα έγιναν αρκετές επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις. Οι μετατροπές αυτές αλλοίωσαν προγενέστερες κατασκευές και δυσκολεύουν τους αρχαιολόγους στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν την αρχική μορφή των λουτρών. Η φετινή αρχαιολογική περίοδος αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος Οκτωβρίου. Εκτός από τις ανασκαφές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των κατασκευών που έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Στην έρευνα συμμετέχουν περίπου 65 εργαζόμενοι και οκτώ αρχαιολόγοι.

Στόχος η συντήρηση και η μελλοντική ανάδειξη

Το φετινό πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 230.000 ευρώ μέσω βουλγαρικού κρατικού προγράμματος για αρχαιολογικούς χώρους που θεωρούνται προτεραιότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Ζντράβκο Ντιμίτροφ, το ποσό έχει πλέον μικρότερη αγοραστική δύναμη λόγω του πληθωρισμού.

Οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι η αποκάλυψη των κατασκευών δεν σημαίνει και το τέλος των εργασιών. Τα τμήματα των λουτρών που έχουν ήδη ερευνηθεί χρειάζονται συνεχή συντήρηση, ώστε να προστατευθούν από τη φθορά. Ο Ντιμίτροφ έχει προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης, με τη συμμετοχή και του δήμου Ντιμόβο. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, τμήματα των λουτρών ενδέχεται να ανοίξουν μελλοντικά στο κοινό.

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