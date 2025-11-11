Εισαγωγή πολυτελών ΙΧ από τη Βουλγαρία: Ο μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Μπροστά σε μία καλοστημένη μέθοδο απάτης στο πεδίο μη καταβολής ΦΠΑ, με αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ, βρέθηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Η απάτη αφορά εισαγωγή πολυτελών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, μέσω εταιρείας-βιτρίνας στη Βουλγαρία.

Ο Μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρίες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από την Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιριών στην Ελλάδα και στη συνέχεια τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια, που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.