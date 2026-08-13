Eurovision 2027: Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού

Στο παραθαλάσσιο θέρετρο της ανατολικής Βουλγαρίας θα πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός το 2027.

Η αναμονή τελείωσε και η Βουλγαρική δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε πως η πόλη του Μπουργκάς, θα είναι η διοργανώτρια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2027.

Μετά την νίκη της Dara τον περασμένο Μάιο, η Βουλγαρία θα αξιοποιήσει το δικαίωμά της και θα διοργανώσει τον Διαγωνισμό στα Βαλκάνια, για πρώτη φορά μετά το 2008.

Eurovision με θαλασσινό αέρα

Μετά από εβδομάδες διαβουλεύσεων, η ΒΝΤ η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, μαζί με την EBU, κατέληξαν στην απόφαση πως η καλύτερη επιλογή για την διοργάνωση του Διαγωνισμού είναι η πόλη του Μπουργκάς, αφήνοντας πίσω την πρωτεύουσα Σόφια, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βάρνα και η Φιλιππούπολη. Η πόλη βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας και βρέχεται από την Μαύρη Θάλασσα, ενώ αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της Βουλγαρίας.

Ο Διαγωνισμός λοιπόν θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου, με τους δύο ημιτελικούς στις 11 και στις 13, ζωντανά από Arena Burgas, η οποία έχει χωρητικότητα 15.000 θεατών.

Μερικοί από τους παράγοντες πίσω από την επιλογή, είναι οι μικρές αποστάσεις ανάμεσά στο αεροδρόμιο, τις ξενοδοχειακές υποδομές και την Arena Burgas, ενώ οι μεταφορικές υποδομές και τα διαθέσιμα καταλύματα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

H νίκη της Βουλγαρίας

Η Dara κέρδισε τον διαγωνισμό το 2026 για λογαριασμό της Βουλγαρίας, με το τραγούδι "Bangaranga". Πίσω από το τραγούδι υπάρχει μια ομάδα από μεγάλους συνθέτες, ανάμεσα τους και ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Η νίκη της Dara είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς πρόκειται τόσο για την πρώτη νίκη της Βουγλαρίας, όσο και για την πρώτη νίκη χώρας των Βαλκανίων μετά το 2007 όταν κέρδισε η Σερβία.

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