Χαμένο «χρηματοκιβώτιο» στις πλημμύρες της Βουλγαρίας: Το κυνήγι χρυσού που κατέληξε σε… ταμειακή μηχανή

Μια φήμη για χρηματοκιβώτιο γεμάτο χρυσό στις πλημμύρες του Τσάρεβο ανάγκασε δεκάδες ανθρώπους να επιδοθούν σε νυχτερινό «κυνήγι θησαυρού». Ο ιδιοκτήτης αποκαλύπτει τι υπήρχε πραγματικά μέσα και γιατί τα χαμένα έγγραφα είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή του.

Στο Τσάρεβο της Βουλγαρίας, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις εκτεταμένες πλημμύρες, κυκλοφόρησε μέσα στη νύχτα μια φήμη που πυροδότησε μαζικό «κυνήγι θησαυρού». Ένα χρηματοκιβώτιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, είχε χαθεί στη θάλασσα. Mέσα του, έλεγαν, υπήρχαν χιλιάδες χαρτονομίσματα και ράβδοι χρυσού.

Η πληροφορία ήταν αρκετή για να συγκεντρώσει ομάδες ανθρώπων από ολόκληρη την περιοχή - ορισμένοι ταξίδεψαν πάνω από 100 χιλιόμετρα - με μόνο φως τους φακούς των κινητών τους. Σάρωσαν παραλίες και πλημμυρισμένα σημεία, ψάχνοντας τα «λάφυρα» μέσα στη νύχτα.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο πεζή. Ο ιδιοκτήτης του επίμαχου αντικειμένου επικοινώνησε με τα τοπικά μέσα για να βάλει τέλος στον μύθο: το «χρηματοκιβώτιο» ήταν στην πραγματικότητα μια απλή ταμειακή μηχανή.

«Θέλαμε απλώς να σταματήσει η φήμη ότι μέσα υπήρχαν δύο εκατομμύρια λέβα και χρυσές ράβδοι. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο», ξεκαθάρισε.

Τι περιείχε τελικά η ταμειακή;

Παρότι δεν έκρυβε εκατομμύρια, η ταμειακή μηχανή είχε για τον ιδιοκτήτη της θησαυρό άλλης φύσης: μερικά κοσμήματα της συζύγου και της εγγονής του - «αυτός είναι ο χρυσός» είπε χαρακτηριστικά - αλλά κυρίως σημαντικά έγγραφα της επιχείρησής του.

Στο εσωτερικό βρίσκονταν τα χαρτιά για 21-22 φορτηγά της εταιρείας. «Χωρίς αυτά δεν μπορούμε καν να αποδείξουμε ότι τα οχήματα είναι δικά μας», ανέφερε, εκφράζοντας φόβους για πιθανές νομικές περιπέτειες.

Ο ίδιος συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις καθαρισμού με εξοπλισμό και προσωπικό, ελπίζοντας ότι μέσα στα φερτά υλικά θα εντοπίσει και την πολύτιμη ταμειακή μηχανή.

Εν τω μεταξύ, αρκετοί συνεχίζουν να ψάχνουν ανάμεσα σε φύκια και συντρίμμια, άλλοι ακόμα περιδιαβαίνουν την ακτή με λοστούς και ανιχνευτές μετάλλων - αναζητώντας έναν θησαυρό που τελικά περιορίζεται σε μια στοίβα χαρτιά.

