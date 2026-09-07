Αρχαιοελληνικό θέατρο «μαϊμού»: Πούλησε για χρόνια ένα ψεύτικο θέατρο ως αρχαιολογικό θησαυρό

Για χρόνια παρουσίαζε ένα θέατρο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος ως αρχαιολογικό εύρημα ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

Ένας άντρας στην Ιταλία καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση, αφού κατασκεύασε από το μηδέν ένα ψεύτικο ελληνικό θέατρο και το παρουσίαζε για χρόνια ως αρχαιολογικό χώρο ηλικίας άνω των 2.000 ετών.

Ο Franco Malosso κατασκεύασε το θέατρο κοντά στο Arcugnano, στην περιοχή του Βένετο, και υποστήριζε ότι είχε ανακαλύψει τα αρχαία ερείπια μετά από κατολίσθηση, στα οποία έδωσε μάλιστα διάφορα ονόματα, μεταξύ των οποίων «Αμφιθέατρο Berico» και «Αμφιθέατρο Marittimo Berico».

Στην πραγματικότητα, οι κερκίδες και οι σκάλες είχαν κατασκευαστεί από σύγχρονους εργάτες με μηχανήματα, πέτρα, τσιμέντο και πολυστερίνη, ενώ ορισμένα σημεία είχαν υποστεί τεχνητή παλαίωση ώστε να θυμίζουν αρχαία μνημεία.

Η απάτη που αποκαλύφθηκε μέσα σε μία ημέρα

Ο χώρος διέθετε κολόνες από τσιμέντο, αγάλματα από γύψο και ακόμη και μια μικρή πισίνα στο κέντρο. Ο Malosso πραγματοποιούσε ξεναγήσεις και παραστάσεις, χρεώνοντας έως και 40€ ανά εισιτήριο.

Υπήρχαν, ωστόσο, αρκετές ασυνέπειες: το κτίσμα είχε σχήμα βεντάλιας και όχι το χαρακτηριστικό οβάλ ενός αμφιθεάτρου, ενώ δεν βρισκόταν κοντά στη θάλασσα παρά την ονομασία «Marittimo (Θαλάσσιος)». Επιπλέον, η παρουσία αρχαίου ελληνικού θεάτρου στη συγκεκριμένη περιοχή της βόρειας Ιταλίας ήταν ιστορικά εξαιρετικά απίθανη.

Οι αρχές αποκάλυψαν την απάτη το 2016 όταν έλεγχος από τη μονάδα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς των Carabinieri κατέληξε μέσα σε μία ημέρα στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για σύγχρονη κατασκευή. Ο διοικητής της μονάδας, Giuseppe Marseglia, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός του Malosso ως «παραχαράκτη» αδικεί ακόμη και τους πραγματικούς παραχαράκτες.

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