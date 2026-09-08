Από Παράδεισος για νεόνυμφους σε απόκοσμο «νησί του θανάτου»: Εκατοντάδες εξαφανίσεις

Ένας αστυνομικός κατηγορείται ότι «έκλεισε» χωρίς αποδείξεις δύο υποθέσεις εξαφάνισης - Όμως οι αγνοούμενοι είναι εκατοντάδες και ήδη υπάρχουν 4 πτώματα.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η αποκάλυψη για ένα από τα διασημότερα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, το νησί Τζέτζου, έναν επίγειο παράδεισο για το μήνα του μέλιτος.

Μία σειρά από εξαφανίσεις και μυστηριώδεις θανάτους, σε συνδυασμό με αποτυχημένες έρευνες για αγνοούμενους στο μεγαλύτερο νησί της Νότιας Κορέας, αποκαλύφθηκε πως είχε «αστυνομική» βοήθεια.

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